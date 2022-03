Sabrina Petraglia relembra ensaio fotográfico e fala sobre a reta final da gravidez

A atriz Sabrina Petraglia falou sobre a reta final do terceiro filho, que se chamará Léo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 17h45

Sabrina Petraglia (38) está na reta final da terceira gestação. Ela espera um menino, que se chamará Léo.

Nesta quinta-feira, 24, a atriz aproveitou o #tbt para relembrar as fotos de um ensaio fotográfico, e falou sobre os últimos momentos com o herdeiro no barrigão.

"#tbt da linda sessão de fotos do barrigão do Léo! Reflexão: que a gente possa viver intensamente todos os momentos lindos que ganhamos na vida", afirmou ela.

E completou: "Eu estou curtindo os últimos minutos com o Léo aqui dentro… que a finitude desses momentos faça a gente curtir ainda mais quando eles se apresentam! #Leo #Gravida #momentos #vivaavida #gravidez #mãede3", finalizou.

Os fãs elogiaram os belos cliques. "Que linda. Que Léo venha cheio de saúde e alegria", disse uma seguidora. "Que coisa mais linda", escreveu outra. "Você tem uma luz que não dá pra explicar. Sua humildade e bondade está estampada em seu rosto! Você é linda por dentro e por fora. Te desejo muitas felicidades, que Deus continue abençoando sua família", desejou uma terceira.

Sabrina é casada com o engenheiro Ramón Velázquez. Os dos já são pais de Gael, que está com 2 dois, e Maya, que tem 1.

Confira as fotos do ensaio fotográfico: