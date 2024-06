Rose Miriam mostra como está sua relação com o filho atualmente

Mãe coruja, Rose Miriam mostra clique ao lado de seu primogênito com Gugu Liberato, João Augusto Liberato, e revela como estão

A mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), a médica Rose Miriam, encantou ao compartilhar uma foto com seu herdeiro mais velho, João Augusto Liberato, de 22 anos, que acabou de se formar em uma faculdade nos EUA.

Após terem momentos conturbados por conta da divisão da herança do comunicador, Rose Miriam mostrou que apesar de não terem tido decisões acertadas, a relação deles continua cheia de amor. Ao lado do jovem, ela surgiu sorridente e se declarou para ele.

"O primogênito que Deus me presenteou! Amo!", escreveu a mãe para o garoto. Nos comentários, os internautas admiraram o registro deles juntinhos. "Lindos fico feliz em saber que estão todos unidos", comemoraram a boa relação deles. "Família linda", elogiaram.

Nas últimas semanas, Rose Miriam celebrou a graduação de João Augusto Liberato em uma faculdade nos EUA. O jovem se formou no curso de Administração de empresas.

Vale lembrar que, mesmo em meio a luta na justiça para ser reconhecida como mulher de Gugu, enquanto o herdeiro mais velho deseja que o testamento dele seja seguido como deixado por ele, os dois mostram em fotos e em outros momentos que mesmo em lados opostos nessa questão, ainda convivem muito bem e se amam. Recentemente, ela fez uma declaração para o jovem no Domingão Com o Huck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rose Miriam Di Matteo (@rosemiriamoficial)

Rose Miriam sai em defesa do filho

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam decidiu se pronunciar ao ver um comentário maldoso sobre o seu filho mais velho, João Augusto. Um internauta chamou o rapaz de egoísta devido à disputa pela herança do apresentador, que faleceu em 2019 e ainda tem a sua fortuna sendo discutida na justiça. Então, Rose escreveu um recado para defender o filho e contar sobre a relação deles hoje em dia.

"Eu já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só. O João sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será! Ele sequer pode imaginar o imenso e infinito amor que eu sinto por ele. Dou a vida pelos meus três filhos", disse ela.

Então, ela completou ao revelar que o filho voltou a morar com ela. "Parece mentira, mas ele voltou a morar em casa, e todos os dias eu digo :” Eu te amo filho!” E ele sempre responde:” Eu também te amo!” Então isso me dá a maior alegria do mundo. Sei que um dia ele vai acordar para a realidade. Deus é o Justo Juiz. Obrigada! Abraço!", escreveu.