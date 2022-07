Rodrigo Mussi admite estar vivendo affair: ''Tem alguém no meu coração''

Em conversa sobre o namoro de Viih Tube e Eliezer, Rodrigo Mussi admite que está se relacionando com alguém

Não é segredo para ninguém que Rodrigo Mussi (36) e Viih Tube (21) se aproximaram muito depois que o gerente foi eliminado do BBB 21. Inclusive, nesta quarta-feira, 20, no Dia do Amigo, o GShow decidiu fazer uma reportagem especial sobre a amizade deles.

Em meio a diversos tópicos conversados pelos dois, é claro que o relacionamento da influenciadora digital com Eliezer (32) foi um dos mais marcantes. “Eu diria que estou [namorando]. Não rolou um pedido oficial, mas nossa relação vai muito além da palavra namoro. A gente conversa muito, ele é muito honesto comigo, a gente fica só os dois”, contou a atriz.

Ela, então, perguntou o que o amigo acha sobre seu affair com o designer. “Eu vou te contar uma coisa, em off, porque eu converso com ele: ele gosta de você. Ele tá apaixonado”, revelou Rodrigo.

Para não ser a única a se expor, é claro que Viih decidiu questionar se o ex-BBB 21 também estava apaixonado por alguém e, surpreendentemente, ele revelou que está vivendo um affair!

“Tem alguém no meu coração e é forte. É uma coisa que me estremece”, afirmou Mussi.

A amizade de Rodrigo Mussi e Viih Tube

Vale lembrar que o gerente e a famosa firmaram a relação de ‘irmãos’ após o acidente sofrido por Mussi. Quando ele estava internado, ela sempre dormia no hospital como acompanhante dele e, depois da alta, ela abriu as portas de sua casa para o gerente comercial.

