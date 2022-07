Rodrigo Lombardi registra encontro com Grazi Massafera e brinca: ''Só eu que envelheço''

Ator Rodrigo Lombardi publica foto de encontro com a atriz Grazi Massafera, com quem trabalhou em 'Verdades Secretas', e brinca sobre envelhecer

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 11h09

O ator Rodrigo Lombardi (45) encantou a web ao compartilhar um encontro especial que teve com uma atriz famosa nos bastidores de um trabalho!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o artista posou ao lado de Grazi Massafera (40) e não poupou elogios à atriz, e brincou ao destacar a beleza da gata.

"Só eu que envelheço… não é justo @massafera!!!!!", escreveu Lombardi na legenda da postagem.

Os fãs também babaram pelos famosos e exaltaram o talento dos dois. "Você é lindo demais. Beleza e talento", "Dupla de milhões!!!", "Muito talento em uma foto só", "Mas você envelhece como vinho", "O tempo só faz bem para vocês", "Os anos podem passar mas continua lindíssimo".

Vale lembrar que Lombardi e Grazi trabalharam juntos em Verdades Secretas, exibida na TV Globo em 2015. O folhetim de Walcyr Carrasco (79) chegou a ganhar o Emmy Internacional de Melhor Novela. A atriz também foi indicada ao Emmy Internacional por sua atuação como Larissa na trama.

Confira o registro do encontro de Rodrigo Lombardi com Grazi Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Lombardi (@rodrigolombardi)

Grazi Massafera deixa fãs babando ao exibir pernas saradas e barriga trincada

Recentemente, Grazi Massafera chamou atenção na web ao mostrar sua beleza natural! A gata postou registros de biquíni de tirar o fôlego, ostentando suas curvas perfeitas e a barriga sarada em selfie no espelho. Sem maquiagem, ela posou com look de cortininha fininho, deixando suas pernas torneadas em evidência. "Ostentando meu dia de sol", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!