Aos 40 anos, Grazi Massafera deixa fãs babando ao exibir pernões e barriga sarada: ''Corpo de milhões''

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 14h18

A atriz Grazi Massafera (40) roubou a cena nas redes sociais neste domingo, 10, ao exibir sua beleza natural. A musa compartilhou registros de tirar o fôlego ao surgir de biquíni!

A artista, que integra o elenco da próxima novela das nove da TV Globo, Travessia, de Glória Perez, ostentou suas curvas perfeitas e deixou os seguidores de queixo caído com a boa forma. A loira chamou atenção pela barriga sarada em selfie no espelho.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a mãe de Sofia (10), do relacionamento com Cauã Reymond (42), posou sem maquiagem, usando biquíni de cortininha fininho, deixando suas pernas torneadas em evidência.

"Ostentando meu dia de sol", escreveu Grazi ao legendar a postagem.

Grazi recebeu muitas curtidas e comentários no post, e até um pedido de Juliette (32): "Namora comigo"."Isso é um desacatoooooooooooooooooooooo", brincou ainda a campeã do BBB 21. "Que corpo! Isso não se faz em pleno domingo", "Musaaa", "O closeeeee!", "Que mulher perfeita", "A mais maravilhosa perfeita", "Deusa loira", "Nossa senhora da beleza", "Corpo de MILHÕES", exaltaram ainda os fãs.

Grazi Massafera muda o visual para 'Travessia'

Grazi Massafera está pronta para viver a mãe da personagem de Jade Picon (20) na nova trama das nove da TV Globo, substituta de Pantanal. A atriz já mudou o visual para seu novo trabalho nas telinhas e surgiu loiríssima em foto na web, arranca elogio de Mariana Goldfarb (32), atual de Cauã Reymond: "Que issooooooo", babou a modelo.

Confira o corpaço da musa Grazi Massafera:

