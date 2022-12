Roberto Carlos se despede de Pelé em foto rara: ‘Brasileiro mais famoso’

Rei Roberto Carlos homenageia o Rei do futebol Pelé após sua morte, aos 82 anos, nesta quinta-feira, 29

Considerados os Reis de suas especialidades, o cantor Roberto Carlos (81) fez questão de prestar suas homenagens e se despedir do ex-jogador de futebol, Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29, depois de lutar contra um câncer no cólon.

Em suas redes sociais, o famoso resgatou uma foto raríssima dele ao lado do jogador de futebol, de um momento onde os dois cantaram juntos. Ele ainda aproveitou para publicar alguns outros registros ao lado do atleta.

“Tive o privilégio de conhecer Pelé pessoalmente e estar com ele algumas vezes, inclusive na sua participação no Especial de 1977 e até cantamos juntos. Pelé é alegria e orgulho pra mim e para todos nós brasileiros. É emocionante quando estamos em qualquer parte do mundo e alguém diz: 'Ah, do Brasil de Pelé'”, começou Roberto Carlos na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“E aí pensamos e até falamos: 'É, o maior jogador de futebol do mundo, de todos os tempos'. Eleito mundialmente como o atleta do século, ele é o brasileiro mais famoso do mundo por seu talento e emoção que nos causa em cada partida de futebol. Digo isso tudo no presente porque Pelé é e será tudo isso sempre, eternamente nos corações e na história do Brasil. Que o nosso Deus de bondade o proteja, o ilumine cada vez mais e o abençoe sempre. Amém, amém, amém”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Carlos (@robertocarlosoficial)



Morre Pelé, ídolo do futebol brasileiro, aos 82 anos

Pelé morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira, 29 de dezembro. Ele faleceu após lutar por mais de um ano contra um câncer no intestino, que foi descoberto em setembro de 2021. O craque chegou a fazer tratamento de quimioterapia por alguns meses. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O Rei estava internado em um hospital de São Paulo desde o final de novembro de 2022. Ele apresentou um quadro de infecção respiratória. O jornal Folha de S. Paulo chegou a informar que ele não estava mais respondendo ao tratamento de quimioterapia e os médicos decidiram colocá-lo em cuidados paliativos, que é quando o foco é aliviar a dor e o desconforto.