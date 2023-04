Rixa? Mãe de Neymar não comparece ao aniversário da nora Bruna Biancardi

Nadine Gonçalves também não homenageou a namorada de Neymar, Bruna Biancardi, pelo aniversário

A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, não compareceu ao aniversário da nora, Bruna Biancardi e a ausência deixou os seguidores se perguntando se as duas têm algum tipo de rixa.

Enquanto o atleta publicou uma foto desejando feliz aniversário para a amada e a irmã Rafaella Santos foi responsável por entregar o bolo, a sogra não foi vista na festa, nem a homenageou publicamente.

Segundo o jornal Extra, as duas não tem nenhuma proximidade e o motivo seria justamente a aproximação de Bruna com o Neypai, assim como com a namorada dele, Mariane Bernardi. Teria sido a madrasta de Neymar quem inclusive ajudou na organização da festa de Bruna na mansão do craque em Mangaratiba, Rio de Janeiro.

No Instagram, a modelo se disse grata pelas comemorações: "O meu dia foi tããão especial ontem... Começou com um café da manhã incrível com as minhas amigas e familiares e depois uma festa maravilhosa feita pela minha cunhada e o meu namorado. Vivemos, curtimos, dançamos, comemos, cantamos... Aproveitamos MUITO! Deixei alguns momentos aqui para vocês e depois posto um vídeo com mais detalhes. Obrigada a todos os envolvidos e a todos que estiveram comigo nesse dia (presencialmente, no vídeo fofo que fizeram ou por aqui)... Quero também agradecer por todas as mensagens lindas e boas vibrações de vocês que me acompanham por aqui. Que seja um ano abençoado!".

