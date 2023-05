Rihanna revela sonho de fazer parceria com Rita Lee; saiba mais!

A popstar internacional, Rihanna revelou desejo de fazer parceria com Rita Lee em uma entrevista concedida ao 'Fantástico' em 2012

Nesta terça-feira, 09, a cantora, Rita Lee, faleceu aos 75 anos, depois de uma longa batalha contra um câncer no pulmão esquerdo. Considerado por muitos como a rainha do rock brasileiro, para a musa do pop internacional, Rihanna (35), esse fato não é diferente.

Em 2012, a estrela surpreendeu o público brasileiro, isso porque ela revelou durante entrevista ao 'Fantástico' sua grande admiração por Rita ao ser questionada se tinha vontade de fazer parceria com algum artista do país.

Sem hesitar, Rihanna logo mencionou a cantora: "Sim, uma cantora que tem o cabelo vermelho [...] Curti o som dela", revelou.

O comunicado oficial da morte da cantora foi publicado pela família nas redes sociais. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a mensagem.

Família respeita desejo de Rita Lee e revela detalhes do sepultamento

Após a confirmação da morte da cantora Rita Lee nesta terça-feira, 9, a família revelou detalhes da despedida da cantora, que será realizado amanhã, quarta-feira. Segundo o comunicado, será respeitado o desejo da artista.

"O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", diz o comunicado.