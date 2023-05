Família respeita desejo de Rita Lee e revela detalhes do sepultamento: "Vontade"

Família respeita desejo de Rita Lee; saiba como será a despedida da cantora

A notícia da morte da cantora Rita Lee nesta terça-feira, 9, pegou os fãs de surpresa. Ela faleceu aos 75 anos após ir para casa durante a remissão do câncer no pulmão que a debilitou nos últimos dois anos.

Após a confirmação, a família revelou detalhes da despedida da cantora, que será realizado amanhã, quarta-feira. Segundo o comunicado, será respeitado o desejo de Rita Lee.

"O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", diz o comunicado.

Rita Lee parte deixando um legado incomparável na música. Ela também deixa o marido e companheiro de vida, Roberto de Carvalho, e três filhos, Roberto (mais conhecido como Beto Lee), João e Antonio.

FILHO PRESTA HOMENAGEM

O músico João Lee (44), que é filho da cantora Rita Lee (1947-2023), escreveu uma homenagem emocionante para a mãe após a notícia da morte dela aos 75 anos de idade. Nas redes sociais, o artista falou sobre os aprendizados com a mãe ao longo da vida e a saudade que já toma conta dele.

"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos. Precisamos pensar e escolher com muito cuidado. Se você quiser ter uma noção de quem uma pessoa é, ou vai ser, pergunte a ela quem são seus heróis. Grandes chances de que, em algum momento de sua vida, essa pessoa vai se parecer com seu/sua herói/heroína. É inevitável. E você é, e sempre foi, a minha heroína. Sim, você é genial, talentosa, divertida, inteligente, linda, bem sucedida, realizou e fez muuuuuuuitas coisas durante sua vida", disse ele.