Rico Melquiades é internado às pressas após plásticas: "Não conseguiu levantar"

Rico Melquiades é internado às pressas; assessoria afirma que ele será avaliado pelos médicos

O influenciador Rico Melquíades foi internado às pressas nesta segunda-feira, 6. Ele sentiu fortes dores nas costas e deu entrada no hospital com dificuldades até para se locomover. A notícia foi revelada pela assessoria do artista.

“Hoje pela manhã, Rico Melquiades acordou com dores intensas na região da coluna e rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. Imediatamente, ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica”, declarou.

Até o momento, não se sabe o que aconteceu e nem foi revelado um diagnóstico médico. “Estamos acompanhando de perto o seu estado de saúde e, em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem e se preocupam com ele, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico”, encerra a nota.

Recentemente, o ex-A Fazenda surpreendeu os fãs ao mostrar o resultado das cirurgias plásticas que fez no rosto. Ele já contou que gastou cerca de R$ 50 mil para fazer procedimentos estéticos após receber críticas para a sua aparência. “Finalmente veio aí! Depois de passar anos sendo chamada de feia na internet, me rendi as cirurgias plásticas na face e mostro agora o resultado para vocês! Agradeço a Deus, a Dra. Mariana Felinto e a vocês por me apoiarem”.

Rico Melquiades reage ao ver seu nome negativado

Há poucos meses, o Campeão de A Fazenda 13, Rico Melquiades (29), revelou para os seus seguidores que começou o ano daquele jeito. É que o nome do milionário foi parar na lista negra do SPC/Serasa.

Segundo o colunista Léo Dias, do site Metrópoles, o humorista teve o nome negativado ao esquecer de pagar uma dívida mínima que estava em aberto em seu cartão de crédito.

"Eu esqueço de pagar as faturas do meu cartão. E foi o NuBank quem negativou o meu nome porque esqueci a fatura do último mês. Passei o Réveillon lá em São Miguel do Gostoso e hoje voltei para casa", disse ele.