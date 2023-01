Ricardo Tozzi surge com o rosto irreconhecível e assusta fãs: "O que aconteceu?"

Ricardo Tozzi surge com o rosto bem diferente nas redes sociais; veja o antes e depois

O rosto do ator Ricardo Tozzi (47) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais neste final de semana. O motivo? Fãs perceberam uma mudança drástica no visual do galã.

Tudo começou quando um usuário do Twitter resolveu mostrar uma alteração no osso da face do ator. Ele compartilhou um antes e depois impressionante e pediu opiniões. "O que aconteceu?", quis saber.

Rapidamente, seguidores deixaram muitas mensagens comentando o visual do ator. "Alexandre de Moraes criminalize a harmonização facial", disse um. "O homem conseguiu se enfeiar", disse outro. "Se o Padre Fábio de Melo e o Carlinhos Maia tivessem um filho seria assim", brincou outro.

Ricardo Tozzi está longe das novelas desde 2018, quando interpretou um dos personagens da novela Orgulho e Paixão, da Globo.

Ricardo Tozzi surge irreconhecível nas redes sociais. pic.twitter.com/od2x4JAc4V — PAN (@forumpandlr) January 15, 2023

MUDOU!

Roobertchay Rocha, o pai de Chay Suede (30) deixou os seguidores um tanto quanto surpresos ao mostrar o resultado do procedimento estético que realizou para rejuvenescer o rosto.

É que o roteirista surgiu irreconhecível após exibir para os internautas a diferença do antes e depois do procedimento estético."Eu não sou de fazer vídeo na rede social, mas tem meus amigos que me seguem. Sempre tive um incômodo aqui nos olhos, essas bolsas assim", começou ele.