Ricardo Tozzi rompe o silêncio após rumores de harmonização facial

Ricardo Tozzi é alvo de rumores sobre a sua aparência e desmente os boatos: 'Cada um faz o que quiser'

O ator Ricardo Tozzi (47) decidiu se pronunciar sobre os rumores de que teria feito harmonização facial. O rapaz foi alvo dos boatos após os fãs apontarem supostas mudanças em sua aparência. Porém, ele negou. O artista disse que não fez harmonização, apenas cortou o cabelo.

Em vídeos nos stories do Instagram, Tozzi contou sobre a repercussão do assunto. "Fui ontem no show da Anitta e acordo hoje com 35 matérias sobre ter feito harmonização facial, mudado a cara inteira... Primeiro, qual a relevância disso? Cada um faz o que quiser. Segundo, lamento decepcioná-los, mas eu não fiz nada. A carinha continua a mesma. Mudou foi o cabelo, que eu raspei e já deu uma crescida. Desde que eu raspei nem eu mesmo me reconheço, porque, como bom leonino, eu sempre tenho uma juba. Minha cara mudou por causa do cabelo. Então, não se preocupem, carinha está de ressaca hoje, mas é a mesma", disse ele.

E completou: "Também acho que cada um faz o que quiser, não tem certo ou errado. Você está se sentindo bem com o que fez ou quer fazer? Talvez um dia eu faça. E quando eu fizer, vou contar para todo mundo, porque não tenho vergonha nem por que esconder, a gente tem que estar feliz com a gente. Eu, no auge dos meus 47 anos, estou superbem. Então, patrulheiros de plantão, fiquem tranquilos. Vão cuidar da vida de vocês. E só um complemento: só estou fazendo esse vídeo, porque já dei entrevista para três veículos de credibilidade sobre isso, aí resolvi dar um recado geral, porque está ficando meio ridícula a situação".