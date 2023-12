Rezende faz balanço de ano e abre o jogo sobre namoro: "Isso era segredo"

Em entrevista à CARAS Brasil, Rezende confessou que prefere manter relacionamento no sigilo e se proteger de comentários

O influenciador Rezende falou pela primeira vez que está com o coraçãozinho ocupado neste final de ano. Durante passagem pelo tapete vermelho da festa de 30 anos da revista CARAS na noite desta segunda-feira, 4, o bonitão confessou que tem gostado de manter o relacionamento no sigilo.

"Isso era um segredo, mas eu tô namorando. Já estou namorando faz um mês. Eu prefiro assim porque a gente se dá bem fora das câmeras, das notícias. Acho que tá tudo ótimo. Eu quero continuar assim", disse ele, que já sofreu bastante ao expor relacionamentos anteriores nas redes sociais.

E o ano não termina com saldo positivo apenas pelo relacionamento, mas também por conquistas profissionais. Considerado um dos maiores youtubers do Brasil, ele disse que tem se encontrado no ramo empresarial e tirado vários negócios do papel.

"Esse ano foi um ano muito positivo para mim no trabalho e também no pessoal. Tô muito satisfeito com tudo o que aconteceu no ano e eu espero que em 2024 a gente consiga crescer em todos os sentidos, porque além do conteúdo que eu produzo para o canal, eu acabei construindo empresas que se destacaram", conta.

Leia também: João Assunção fala sobre seguir carreira do pai e confessa: "Tinha preconceito"

Dono de uma agência de marketing digital, Rezende tem celebrado o ótimo desempenho da marca. Ele ainda disse que uma recente conquista é o bom resultado de sua franquia de fast-food, a Rezendog. "Esse foi um ano muito bom", iniciou.

"A gente já fechou muitos contratos para o ano que vem e também tem o Rezendog, que é uma franquia de fast-food que eu abri esse ano, a gente já está em seis cidades e o ano que vem o nosso objetivo é se tornar a maior rede de dog-frango do Brasil. Tem muita coisa pra acontecer e eu espero que realmente seja um ano maravilhoso", finaliza.