Recaída? Bella Campos é flagrada em clima de intimidade com o ex-namorado

Bella Campos é flagrada em clima de intimidade com o ex-namorado e cai no samba muito bem acompanhada

A atriz Bella Campos teve uma "recaída" e foi vista muito próxima de seu ex-namorado em flagras realizados por fãs. Segundo as primeiras informações, os dois se encontraram em um samba e se mostraram bem próximos.

As informações foram publicadas pelo jornal 'Extra' nesta quarta-feira, 27. A publicação revelou que o modelo Vini Albuquerque estava ao lado da atriz e que o clima era de muita intimidade. Primeiro, os dois se encontraram no Samba do Trabalhador, na Vila Isabel, tradicional reduto de bambas no Rio de Janeiro.

Depois, os dois estenderam a noite no Beco do Rato, no Centro do Rio, onde estavam juntinhos e foram flagrados na companhia de outros amigos. Vale lembrar que nas redes sociais, os dois até trocaram mensagens em público recentemente, mostrando que o clima é mesmo de reaproximação.

Vini Albuquerque e Bella Campos viveram um romance antes do relacionamento da atriz com o cantor MC Cabelinho. O bonitão é dono de um corpo perfeito e modelo, com trabalhos dentro e fora do Brasil.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vini Albuquerque 🦅 (@viniciusalbuquerque26)

Vale lembrar que Bella decidiu colocar um ponto final na relação no final de agosto depois que surgiram boatos de uma traição do cantor. Eles estavam namorando desde que se conheceram nos bastidores da novela da Globo, 'Vai na Fé' em outubro do ano passado e até chegaram a morar juntos, com planos de oficializar a união.

Bella Campos ironiza comportamento masculino

Bella Campos se manifestou nas redes sociais após Luísa Sonza expor que foi traída pelo então namorado, Chico Veiga, durante sua participação no programa 'Mais Você', da TV Globo. Assim como a cantora, a atriz ironizou o comportamento masculino e fez um comentário ácido, que foi encarado como uma indireta ao ex-namorado; confira a mensagem!