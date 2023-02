Reataram? Dias após separação, ex de Gabriel Jesus publica foto do jogador: ''Grudinho''

Influenciadora Raiane Lima compartilha foto de Gabriel Jesus, com quem tem uma filha, após anunciar fim do casamento

Voltaram? A ex-mulher de Gabriel Jesus (25) deixou os seguidores confusos nas redes sociais ao postar uma foto do jogador após anúncio de término.

Dias atrás, no dia 25 de janeiro, a influencer Raiane Lima anunciou o fim do casamento com o jogador, com quem tem uma filha de 5 meses, Helena. Os dois estavam juntos desde julho de 2021.

Após o comunicado sobre a separação, ela publicou uma foto de Gabriel nos stories de seu Instagram e fez uma declaração. Na publicação, Raiane chama o atleta de "grudinho".

Raiane Lima anunciou o rompimento após enfrentarem crise no casamento desde a Copa do Mundo no Catar. "Antes que saia fofoca, eu mesma faço questão de avisar que eu e Gabriel não somos mais um casal. E quem quiser julgar, pode julgar. Quem quiser falar umas maldades, pode falar. Já que alguns gostam de desgraça, eu mesma faço questão de anunciar o fim de algo que quase me consumiu", disse ela no anúncio de término.

O perfil Gossip do Dia compartilhou a publicação de Raiane, que momentos depois, voltou atrás e apagou a imagem.

Confira a foto que Raiane Lima postou de Gabriel Jesus após anunciar término:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Gabriel Jesus anda de muletas após cirurgia no joelho

O jogador de futebol Gabriel Jesus andou de muletas após passar por uma cirurgia no joelho direito e ter alta do hospital.

Gabriel passou pelo procedimento em dezembro em Londres, na Inglaterra, onde vive. Ele se lesionou na Copa do Mundo do Catar e foi cortado da seleção brasileira. "Hora de ir para casa", legendou Gabriel na imagem publicada em seu Instagram. Nos comentários, ele recebeu apoio de outros colegas da Seleção. "Vamos, Jesus", escreveu Lucas Paquetá (25). "Boa recuperação, meu irmão", disse Raphinha (25).

