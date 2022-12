Gabriel Jesus anda de muletas após cirurgia no joelho: "Hora de ir pra casa"

Gabriel Jesus teve que deixar a seleção brasileira e a Copa do Mundo do Catar, depois de se machucar em jogo

O jogador de futebol Gabriel Jesus (25) andou de muletas na manhã desta quarta-feira, 07, após passar por uma cirurgia no joelho direito e ter alta do hospital.

Gabriel passou pelo procedimento nesta terça-feira, 06, em Londres, na Inglaterra, onde vive. Ele se lesionou na Copa do Mundo do Catar e foi cortado da seleção brasileira.

"Hora de ir para casa", legendou Gabriel na imagem publicada em seu Instagram. Nos comentários, ele recebeu apoio de outros colegas da Seleção. "Vamos, Jesus", escreveu Lucas Paquetá (25). "Boa recuperação, meu irmão", disse Raphinha (25).

Titular no Arsenal, que atualmente é o líder do Campeonato Inglês, Gabriel Jesus conta com cinco gols e seis assistências na temporada. Primeiro ano no time londrino, ele vem de uma longa passagem pelo Manchester City como coadjuvante do clube.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus (@dejesusoficial)

Lesão de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus machucou o menisco e teve uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho no segundo tempo da partida do Brasil contra Camarões, na sexta-feira, 02. Porém, não houve rompimento, o que torna a recuperação mais rápida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta publicou uma fotografia do vestiário da Seleção Brasileira, com os uniformes todos organizados para o jogo, desejando boa sorte para seus colegas de equipe.

“Vamos Brasil”, escreveu Gabriel, junto da foto. Ele recebeu diversas mensagens de carinho e apoio. No Twitter, os torcedores reagiram à falta que ele fará. “O Brasil precisa de você, Gabriel”, escreveu uma. “Você é guerreiro demais, Gabriel Jesus! Que Deus te abençõe”, desejou outra. “Estamos aqui na torcida pela sua recuperação! Você fará muita falta menino”, lamentou uma terceira.

O lateral-esquerdo Alex Telles (29), que também machucou o joelho, foi outro que deixou o Catar nessa terça-feira. Ele precisou ser substituído no segundo tempo depois de se chocar com um jogador adversário.