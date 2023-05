Rainer Cadete posa totalmente nu e recebe bronca do filho: “Pai!”

Deu ruim? Ator Rainer Cadete surge sem roupa nas redes sociais e ganha puxão de orelha do filho de 16 anos

O ator Rainer Cadete (35) escandalizou ao publicar uma foto pra lá de ousada em suas redes sociais nesta quarta-feira, 24. É que o artista, que interpreta ‘Luigi’ na novela ‘Terra e paixão’ posou completamente nu para comemorar a marca de dois milhões de seguidores. Mas o filho do ator não curtiu nada essa exposição e chamou atenção do pai!

No clique, Rainer tirou a sunga em uma gruta e posou de costas, deixando as costas definidas e o bumbum completamente à mostra: "2 milhões de carinhas por aqui. Por alguns momentos a gente acaba esquecendo como do outro lado da tela tem tanta gente, mas agradeço muito por todes que estão aqui junto comigo”, ele celebrou a conquista.

“O bom da vida é poder compartilhar e ter essa troca com todo mundo aqui é bacana demais! Bora para mais aventuras! Quem vem comigo?”, Rainer fez um convite na legenda. Mas Pietro Cadete (16), o filho do ator, deu uma bronca: “Pai!”, ele exclamou nos comentários da publicação.

Por outro lado, os seguidores adoraram a exposição e deixaram uma chuva de elogios para o corpão de Rainer: “Onde fica essa cuchueira?”, a humorista Tatá Werneck brincou com o amigo. “Eu dei zoom”, admitiu um fã. “A foto da frente sai quando?”, um admirador pediu. “Tem gente passando mal aqui”, brincou outro seguidor do ator.

