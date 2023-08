Rafaella Santos se declara para o sobrinho, Davi Lucca: “Amor muito forte”

Amor de tia! Rafaella Santos presta bela homenagem no aniversário do filho de Neymar Jr, Davi Lucca

A família do craque da Seleção Brasileira Neymar Jr está em festa nesta quinta-feira, 23! É o aniversário de 12 anos do primogênito do jogador de futebol, Davi Lucca, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas. O garoto, inclusive, recebeu uma homenagem repleta de carinho de sua tia, Rafaella Santos.

Através de seu perfil oficial do Instagram, a irmã do jogador abriu um pequeno álbum de fotos especiais ao lado do sobrinho. Na legenda, a influenciadora digital iniciou a declaração para celebrar a data especial: “Conversas animadas noite adentro, rir até não poder mais, momentos de confidência e de verdadeira amizade”, começou.

“Beijos doces, abraços apertados e demorados, companheirismo nas mais diversas situações. Tudo isso é ser tia, e acreditem que é bom demais, sinto um amor muito forte, que eu nem sabia que existia, até você chegar.. que eu e você sejamos sempre assim, confidentes! Feliz aniversário my little boy!”, Rafaella se derreteu pelo sobrinho.

Nos comentários, familiares e amigos também prestaram suas homenagens ao menino, que está de passagem pela Arábia Saudita para comemorar seu aniversário ao lado da família paterna: “Felicidades Davi!!! Ele tá demais! Saúde, amor e muitas realizações”, disse uma seguidora. “Parabéns para o mais especial do mundo”, escreveu um amigo.

Vale lembrar que além de Davi Lucca, Neymar, que recentemente foi anunciado como a mais nova aquisição do clube de futbeol saudita Al-Hilal, também está à espera de sua filha caçula, uma menina, que se chamará Mavie. A pequena é fruto do relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Padrasto do filho de Neymar publica desabafo corajoso:

Além de receber homenagens da família paterna, Davi Lucca também ganhou declarações especiais do padrasto, Vinicius Martinez, que é casado com Carol Dantas, mãe do filho de Neymar. Pelas redes sociais, o empresário abriu o coração sobre a relação de confiança, carinho e cuidado que eles criaram ao longo dos últimos anos.