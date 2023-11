Rafa Kalimann surpreende e emociona seguidores com desabafo: “Que texto profundo”

A influenciadora Rafa Kalimann fez um desabafo em suas redes sociais em que falou sobre mudanças em sua vida e emocionou seguidores

Nesta segunda-feira, 13, Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um texto emocionante em seu Instagram. No desabafo, a influenciadora comentava sobre mudanças em sua vida, e sobre como foi necessário passar por dores e desafios para chegar onde está.

“Me arrisquei ao que chamavam de ‘viver’ cedo, eram mergulhos profundos que logo destacava minha habilidade para existir. Cada mergulho eu deixava uma parte da minha sombra no fundo, onde nem eu mesma pudesse ver, onde o ar não alcançava”, começou escrevendo a ex-BBB na legenda de uma foto feita por Gil Inoue onde surgia deitada com um vestido amarelo.

Rafa ainda escreveu em seu desabafo: “As dores e medos, o ‘não tão apropriado’, o que me colocava em risco, que pudesse devastar ou desvalidar meus percursos e a força com que eu camuflava minha doce vulnerabilidade”.

“Agora meu eu (quase) muito liberto. Buscando deixar de sentir dor enquanto curo elas. E curando... Analisando com cuidado e orgulhosa do processo. A falta daquele ar não é mais a de quem esconde, é de quem se rende. Tenho sede de vida, de riso, do fluido. Tenho sede de mim. Com amor, RK”, finalizou a famosa.

Nos comentários, os seguidores de Rafa se emocionaram com o texto e rasgaram elogios. O apresentador do “Caldeirão”, Marcos Mion escreveu: “Que texto profundo, Rafa”. E a cantora Fafá de Belém reagiu ao desabafo comentando alguns emojis de coração.

Os fãs de Rafa também se emocionaram com o texto e demostraram seu apoio e carinho à finalista do BBB 20. “Precisamos optar por viver, mesmo com dor, nós mulheres somos capazes de nos adaptarmos bem, em tudo. Você é um exemplo disso, Rafa. Mulher guerreira, forte, determinada, inteligente, confiante, humilde e amorosa”, declarou uma admiradora.

“Que texto perfeito e profundo”, elogiou uma fã. Outra seguidora comentou: “A vontade era de te dar um abraço após ler esse texto, mas também posso dizer que me senti muito abraçada por ele. É lindo ver seu coração traduzido em palavras. Você é linda! Obrigada pela coragem e pela força de mostrar sua vulnerabilidade, e com isso, ser luz para quem mais precisa”.

Viagem!

Recentemente, Rafa Kalimann compartilhou um TBT especial em suas redes sociais. A famosa lembrou de uma viagem de férias que fez para Portugal e compartilhou diversas fotos que encantaram seus seguidores.

Nas fotos, a influenciadora surgiu aproveitando um dia de sol no campo, em um piquenique sob uma árvore e passeio por um vinhedo. De vestido floral, Rafa posou e fez carão para a câmera com uma taça de vinho em mãos.