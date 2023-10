Rafa Kalimann relembra passagem por Portugal e abre álbum da viagem

Rafa Kalimann compartilha seu álbum da viagem a Portugal e relembra passagem pelo país europeu; confira as fotos!

Nesta noite de quarta-feira, 25, a influenciadora digital Rafa Kalimann relembrou sua passagem por Portugal, na Europa. Em sua conta oficial do Instagram, a participante destaque do BBB 20 resgatou alguns cliques feitos durante suas férias pelo país.

Nas fotos, a famosa apareceu curtindo um dia de sol no campo, com direito a piquenique sob uma árvore e passeio por um vinhedo. De vestido floral, Rafa posou leve e solta para a câmera ao aproveitar uma taça de vinho.

Em sua publicação, ela se declarou para o local e admitiu que ele ganhou seu coração. "Qual a viagem que mais te deixou saudade? Revisitei as fotos dessa hoje e me liguei que eu nem sabia enquanto vivia que ela seria tão especial e tão marcante pra mim. Já aconteceu isso com vocês?", iniciou a musa.

Por fim, ela agradeceu pelos registros do passeio. "Que bom que ficam as fotos, lembranças e um sentimento de ter ficado completamente em estado de presença (não tem sido tão comum). Enfim, te amei Portugal. Saudades. Espero voltar logo", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para as fotos. "Deusa", disparou um. "Maravilhosa", enalteceu outro. "Portugal tem uma vibe maravilhosa", apontou fã. "Que lindaaaa", escreveu outro. "Eu amo acompanhar suas viagensss, Rafa aventureira", disse mais um.

Confira a publicação:

Viih Tube e Eliezer fazem primeira viagem internacional com Lua Di Felice

Outros famosos que também estão aproveitando sua viagem ao exterior são o casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. Na noite da última terça-feira, 24, os influenciadores digitais embarcaram para uma nova aventura ao lado de sua filha, Lua Di Felice, de 6 meses. Juntos, eles embarcaram com para a primeira viagem internacional da pequena.

Na companhia da mãe de Viih, Viviane Di Felice, a família viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, Eliezer contou a novidade aos seus seguidores. "Vamos para L.A. [Los Angeles]. Aceito dicas do que fazer com bebê por lá. Quero dicas de quem já viajou com bebê de avião por horas assim. Estou com medo de ela não dormir, só chorar, estressar, essas coisas", disse o influenciador

Pelo Stories, o ex-BBB compartilhou fotos do voo e brincou: "Se você está nesse voo e escutar a Lua chorar, não xinga nós e nem ela", brincou. "Eu vi três bebês entrando, tô aqui pensando: se um chorar, todos choram? Ou isso só acontece com dogs?", seguiu Eliezer.