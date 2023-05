LUXO! Rafa Kalimann e o namorado se hospedam em hotel com diárias de até R$ 11 mil

Rafa Kalimann curte viagem pela França e ostenta ao se hospedar em hotel de luxo com direito a serviço de limusine

Rafa Kalimann (30) arrumou as malas e embarcou ao lado do namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares para curtir uma temporada de férias na Europa.

A modelo que brilhou no Festival de Cannes, deixou os fãs admirados com tanto luxo ao compartilhar nos Stories de seu Instagram na madrugada desta sexta-feira, 26, alguns detalhes do Hotel Principe Di Savoia, onde se hospedou durante sua passagem pela França.

Com diárias que chegam a até R$ 11 mil, o local extremamente chiquérrimo conta com suítes sofisticados, spa, banheiros em mármore com frigobar, banheira de hidromassagem externa e piscina coberta. Além do serviço gratuito de limusine para o centro da cidade.

Nas redes sociais, a musa postou um registro do local magnífico e impressionou os seguidores com o requinte da hospedagem. "Foto do hotel aleatória, porque foi meu único registro de lá e esse hotel é LINDO", escreveu ela, mostrando uma foto do local.

VEJA O STORY DE RAFA KALIMANN:

Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Kalimann abre álbum de fotos com o namorado e se declara: ''Calmaria''

Há poucos dias atrás, a influenciadora digital Rafa Kalimann encantou os seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos com o namorado.

A ex-BBB surgiu em cliques apaixonados com o empresário Antônio Bernardo Palhares durante viagens dos dois, e aproveitou para fazer uma declaração de amor. "Eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, antônio é calmaria coração nobre", escreveu na legenda da publicação.