Rafa Kalimann surge aos beijos com novo namorado e fãs brincam: ‘Onde consigo um?’

Influenciadora digital Rafa Kalimann abre álbum de passeio romântico luxuoso ao lado do novo namorado em Saint-Tropez

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann (30) não cansa de mostrar que seu coração tem um novo dono! Nesta quarta-feira, 24, a musa derreteu os seguidores ao compartilhar mais uma publicação ao lado do namorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares. Os pombinhos estão viajando juntos pela riviera francesa no maior clima de romance.

Depois de passar pelo tapete vermelho no Festival de Cannes, a influenciadora digital partiu para Saint-Tropez e mostrou detalhes de alguns passeios românticos com Antônio. Em um vídeo publicado no feed de seu Instagram, Rafa abriu sua intimidade e mostrou vários momentos a dois, incluindo alguns beijos apaixonados em paisagens paradisíacas.

“48 horas de Saint-Tropez em 1 minuto, compartilhando histórias”, a ex-BBB, que está participando da atração ‘Dança dos famosos’ no ‘Domingão com Hulk’, legendou a publicação sem revelar mais detalhes sobre a viagem romântica com o namorado, com quem assumiu o romance recentemente.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades ao casal e elogiaram os namorados: “Rafaella passa a receita de onde conseguimos um Antônio?”, uma seguidora brincou. "Ah como você merece estar com esse sorriso leve e lindo estampado, Rafinha!”, uma amiga da influenciadora comentou. “Que luxo”, apontou outro admirador. "Casal lindo", exaltou outro seguidor.

Rafa Kalimann surpreende ao compartilhar mais fotos ao lado do novo namorado

Na última terça-feira, 23, Rafa Kalimann chocou os seguidores ao compartilhar em seu Instagram novos registros com seu namorado. A influenciadora surgiu esbanjando beleza e elegância no festival de Cannes, na França, e posou para algumas fotos ao lado de seu novo amado, o empresário Antônio Bernardo Palhares.

"Posso fazer muitas postagens disso pra vocês?", novamente, Rafa legendou a publicação sem revelar mais detalhes sobre seu mais novo romance e focou em sua segunda passagem pelo festival internacional de cinema. Confira os cliques!