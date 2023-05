Rafa Kalimann abre álbum de fotos com o namorado e se declara: ''Calmaria''

Influenciadora digital Rafa Kalimann compartilha série de cliques apaixonados e se derrete pelo empresário Antônio Bernardo Palhares

O amor está no ar! A influenciadora digital Rafa Kalimann (30) encantou os seguidores nas redes sociais na noite deste sábado, 13, ao compartilhar uma sequência de fotos com o namorado!

Em seu feed no Instagram, a ex-BBB e apresentadora surgiu em cliques apaixonados com o empresário Antônio Bernardo Palhares durante viagens dos dois e momentos de carinho, além de flores e cartas, e fez uma declaração para o amado, que conheceu em viagem à Bahia.

"Eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto pra flores, antônio é calmaria

coração nobre", escreveu Rafa Kalimann na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores elogiaram o casalzão. "Awnnn! Que lindosss!", disse Vivian Amorim. "To pronto pra ser tio, tá?", brincou o amigo da influencer, Rafa Magalhães. "Que amor", destacou Sabrina Sato. "Amo vocês", declarou Duda Beat. "Lindos", disse Géssica Kayane.

Confira as fotos de Rafa Kalimann com o namorado:

Com decotão, Rafa Kalimann aposta em conjunto chique para noitada

A influenciadora digital Rafa Kalimann deixou os seguidores babando nas redes sociais ao abrir álbum de fotos de noite com amigos! Curtindo dias em São Paulo, a apresentadora usou seu perfil no Instagram para mostrar o look escolhido para ir a um restaurante japonês na capital paulista.

Esbanjando elegância com os cabelos presos e um batom vermelho, a artista, que está participando do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, posou usando um conjuntinho de calça e blazer em tom rosa bem clarinho e roubou a cena com um ousado quase até o umbigo.

"Noite com os meus ontem", escreveu Kalimann na legenda da postagem, recebendo uma chuva de elogios dos fãs nos comentários. "Linda demais, credo", exaltou Cleo. "Chic", disse Thais Braz. "Completamente musa", falou Manuela Xavier. "Deusa", destacou Mileide Mihaile.