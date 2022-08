Rafa Kalimann revela com quantos anos perdeu a virgindade e confessa: "Sexo é muito importante para mim"

Rafa Kalimann abriu o jogo sobre sua intimidade em entrevista ao podcast 'Quem Pode, Pod', de GIovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme

Rafa Kalimann(29) participou do podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank (35) e Fernanda Paes Leme (39), e abriu o jogo sobre sua vida íntima.

Durante a conversa, que foi ao ar na noite desta terça-feira, 9, a ex-BBB revelou que sempre foi muito namoradeira e contou que perdeu a virgindade bem nova. Além disso, ela confessou que sexo é bastante importante em sua vida.

"Sempre fui [namoradeira]. Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei. O primeiro beijo foi aos 11. [Perdi a virgindade] aos 13. Aos 15 anos fui morar com ele [o primeiro namorado]. Não deu certo, ele me traiu", revelou a apresentadora.

Kalimann também falou abertamente sobre sua vida sexual. "Sou uma mulher com tesão. Sexo é muito importante para mim, eu gosto muito do chamego, do papinho. A importância de 100%, não é 100% que tem que ser feito todos os dias. A química carnal está muito ligada à energia que você tem com a pessoa. É muito difícil você ter uma troca muito boa com a pessoa e o sexo não ser bom. Pode não ser o melhor do mundo no começo, mas vocês vão se encontrando", ressaltou.

A ex-BBB, que assumiu o namoro com o ator José Loreto (38) no último domingo, 7, após a gravação do podcast, por isso não falou sobre esse assunto no bate-papo, contou que pretende ter filhos no futuro. "Ser mãe é o sonho da minha vida. Tudo que eu faço hoje é pensando nisso. Quero ter uns quatro", afirmou.

Infância e perrengues

Rafa também falou sobre sua infância, família e alguns perrengues que passou quando decidiu se mudar para São Paulo para tentar seguir na carreira de modelo. Ela confessou que chegou a passar fome, e após algumas frustrações decidiu voltar para a casa dos pais.

"Eu era arteira, era custosa, dava muito trabalho. Era livre, cresci numa cidade de 3 mil habitantes hoje. Somos 22 netos, 19 bisnetos, somos muito unidos. Cresci na rua jogando bet, pulando corda elástica. Gosto da família unida, de resolver tudo. Eu sou muito líder, ariana. Saí de casa muito cedo com 14 anos, para modelar. E queria que eles [a família] evoluíssem comigo. Meu pai foi conhecer o mar com 45 anos. Meu pai me treinava para falar no Faustão. Ele me colocava para ver o Faustão e falava 'essa reposta é ótima". O que eles tinham eles venderam para eu seguir o meu sonho. Eles me prepararam para ir a São Paulo, nunca tinha ido", revelou.

Ela também relembrou algumas situações difíceis. "Foi horrível em São Paulo, passei lá cinco anos, não deu certo, passei fome. Eu venho de família pobre. Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos. Não me encaixava [no padrão de modelos], emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima."

Comentários negativos

Kalimann também falou sobre os hates que recebe nas redes sociais. A ex-BBB confessou que chegou a contratar uma empresa para buscar respostas e ainda lembrou algumas situações que passou após seu vídeo ficando com o jogador de vôlei Bruno Rezende (36) viralizar nas redes sociais.

"Já tentei buscar respostas, já me culpei, já contratei uma empresa para tentar achar uma resposta. Não sei o que de fato acontece. Quando filmaram eu e o Bruninho [do vôlei] e não tem motivo para ninguém falar nada, são duas pessoas solteiras, curtindo o momento, tudo certo. E um jornalista soltou uma matéria falando 'conheça o Bruninho, o affair de Rafa Kalimann', o que é uma coisa que a gente conviveu a vida inteira, nós mulheres, é sempre 'conheça o affair de fulano, conheça a ficante de fulano'. Foi o contrário, o que também não é justo até porque o Bruninho dispensa apresentações porque ele faz um trabalho extraordinário. Aí começou uma onda de desmerecimento como se eu tivesse feito essa matéria", lamentou.

