Rafa Kalimann admite affair com o jogador de vôlei Bruninho

Rafa Kalimann diz que não tem que rotular o affair que está vivendo com o jogador de vôlei Bruninho

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 11h11

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) revelou que está vivendo um affair com o jogador de vôlei Bruno Rezende (35), o Bruninho. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ela contou que os dois estão se conhecendo melhor, mas sem rótulos.

Os dois já foram vistos aos beijos em uma festa e ela falou de sua admiração por ele. “Tem que rotular os beijos na boca? Não tem. A gente está se conhecendo. Não quero cair na pressão. Somos muito bem resolvidos com o que somos e queremos. Está gostoso assim. Ele é uma pessoa que admiro muito”, contou ela.

Então, a morena contou que sua mãe já gosta do affair dela com o atleta. “Ela gosta do Bruninho. Quem não gosta, né? A minha mãe tem aqueles que ela ama e quem não vai com a cara. Ela dá pitaco, mas não tenta influenciar nas minhas decisões”, afirmou.

Fotos ousadas de Rafa Kalimann

Nesta semana, Rafa Kalimann apareceu sem roupas em fotos ousadas. Antes de se arrumar para o São João da Thay, ela fez fotos nua e se cobriu apenas com um lençol branco.