Rafa Brites faz aposta com o marido, Felipe Andreoli, por foto na web: ''Me deve''

Apresentador Felipe Andreoli desafia a mulher e diverte web ao perder aposta para Rafa Brites por foto nas redes sociais

A apresentadora Rafa Brites (35) não deitou e ganhou aposta contra o marido, Felipe Andreoli(43), neste domingo, 12!

O repórter da TV Globo desafiou a esposa a compartilhar uma foto em seu feed no Instagram em que ela aparece com o rosto lambuzado de manga e com a língua para fora. A autora do livro Síndrome da Impostora publicou a foto e fez questão de cobrar o amado, com quem tem dois filhos, Rocco (5) e Leon, de 11 meses, publicamente.

"E assim @andreolifelipe me deve 100 reais. A frase foi: 'Duvido você postar essa foto. Bom domingo pessoal. (A sujeira é manga)", escreveu Rafa ao legendar a postagem.

"Ela tá sem limites esse fim de semana. Só tá faltando...", brincou Andreoli. Os fãs também se divertiram com a brincadeira. "Hahahaha melhor insta. Apenas pague", "Boooooooa! Nunca duvide de uma mulher!", "Mostra o comprovante do pix pra gente", "Adoro essas apostas de casal", disseram.

Confira a foto que Rafa Brites apostou com Felipe Andreoli:

Felipe Andreoli comemora aniversário atrasado ao lado de Rafa Brites e Marco Luque

Na sexta-feira, 10, o jornalista e apresentador Felipe Andreoli (43) celebrou a chegada de seus 43 anos, que aconteceu no domingo, 5. Ao lado de sua esposa, a apresentadora Rafa Brites e do amigo e ex-colega de CQC Marco Luque, a comemoração também contou com a companhia de seus filhos, onde Felipe aparece apenas com Leon, de onze meses.

“Comemorando os 43 anos em boa companhia”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. “Eu sempre tive meio vergonha do meu aniversário, de cantar parabéns e tudo mais...Por isso mesmo foi especial estar com meus amigos da redação do Esporte, que cantaram parabéns SIM, e foi bem rapidinho, o que foi ótimo...Mas com um bolo da Ana Maria Braga qualquer celebração fica mais incrível, né?”, brincou Felipe, ao ganhar um bolo dos amigos da Globo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!