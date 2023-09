Quem são os filhos de Andressa Suita? Relembre momentos da modelo com os pequenos

Andressa Suita deu o que falar na web ao contar que mandou amiga embora após atitude invasiva com os filhos

Andressa Suita (35) deu o que falar na web ao contar em entrevista que mandou amiga embora após atitude invasiva com os filhos. Com dois herdeiros com Gusttavo Lima (35), a modelo é mãe de Gabriel, de seis anos, e do caçula Samuel, que completou cinco anos em julho. Saiba quem são os filhos de Andressa Suita e relembre momentos da modelo com os pequenos.

Filho de Andressa Suita e Gusttavo Lima, Gabriel é o mais velho dos irmãos. A modelo enfrentou uma depressão pós-parto após o nascimento do primogênito, em junho de 2017, e precisou iniciar terapia e contar com a ajuda da família para atravessar o período.

"Foi uma depressão muito forte, eu não queria levantar da cama, não queria sair de casa, não queria ver ninguém. Eu não conseguia me conectar com o meu filho, eu não conseguia amamentar, eu não conseguia cuidar dele", contou Andressa Suita em entrevista ao PodDelas.

Um ano depois, em julho de 2017, Samuel chegou como caçula para completar a família. "Anestesiado até agora. Orgulhoso da sua força de vontade, da sua garra e do seu otimismo. Com muita luta e força me deu mais um grande presente. Bem-vindo Samuel, você é muito amado, Andressa Suita, você é uma super mãe, te amo!", celebrou Gusttavo Lima nas redes sociais, na época do nascimento do segundo filho .

