Andressa Suita manda amiga embora após atitude invasiva: "Não beija meus filhos"

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita manda amiga embora após atitude invasiva; ela explicou sua decisão e foi apoiada pelos fãs

A modelo Andressa Suita fez uma confissão inusitada durante sobre a criação de seus filhos, Samuel e Gabriel. Em uma rara entrevista, a esposa de Gusttavo Lima contou que recentemente mandou uma amiga embora de sua casa após um comportamento invaisvo.

"Esses dias eu fiquei três dias sem falar com uma amiga porque ela começou a tomar uns drinks e beijar meus filhos", contou ela em entrevista para o PodDelas que foi ao ar na madrugada desta quarta-feira, 27.

Na conversa, ela disse que mandou um motorista buscar a amiga. " Eu falei: 'não beija meus filhos'. Ela loucona. Peguei um motorista e falei: 'pode ir embora pra sua casa'. No outro dia ela pediu desculpas e eu: 'cara, eu te pedi três vezes pra parar de beijar a bochecha dos meus filhos'" , afirmou ela.

Segundo a loira, referência nas redes sociais, tudo se resolveu depois, mas ela precisou de um tempo para deixar claro seu desconforto. "Depois a gente volta a amizade, agora eu tô no meu tempo", disparou a influenciadora.

Fãs apoiaram Andressa Suita ao tomar conhecimento do "gelo". "Ela tá certa, as pessoas tem essa mania de ficar beijando as crianças, bebês e por aí vai... as crianças são fofinhas, mas não tem que sair beijando, pegando na mão e por aí vai. Os pais tem que impor respeito e limites mesmo", opinou um. "Criança não é um objeto público que você pode sair fazendo o que quer sem pedir permissão dos responsáveis!", defendeu outro.

SUPERAAM CRISE

Vale lembrar que em outubro de 2020, Andressa Suita e o sertanejo se separaram."Temos dois filhos para criar pelo resto da vida. Nossa relação sempre foi muito tranquila. E nada pode afetar na criação dos nossos filhos. Mas, infelizmente, foi melhor dessa forma", disse o cantor na época. Meses depois, eles foram flagrados em um passeio de barco juntos e reataram o casamento.