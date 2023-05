Quem foi Karl Lagerfeld? Estilista será homenageado no Met Gala

Met Gala vai homenagear Karl Lagerfeld, estilista que marcou o mundo da moda

O Met Gala, baile do Metropolitan Museum of Art, de Nova York, acontece nesta segunda-feira, 1. Repleto de celebridades que sempre inovam nos looks, a edição deste ano do evento vai girar em torno de Karl Lagerfeld (1933-2019), estilista que marcou o mundo da moda antes de sua morte, aos 85 anos, em 2019.

Nascido em Hamburgo, na Alemanha, o estilista se consagrou na indústria da moda como diretor criativo da marca francesa Chanel e da grife italiana Fendi, cargos que assumiu até sua morte. Passando por marcas como Chloé, Patou e Balmain, e até sua própria grife, Karl Lagerfeld, o designer de moda construiu uma carreira de peso antes de morrer em decorrência de um câncer no pâncreas.

Recheada de polêmicas, a carreira de Karl Lagerfeld também ficou marcada por sua reafirmação ao culto da magreza no mundo da moda. O estilista chegou a emagrecer 42 kg para usar as peças de Hedi Slimane para a Dior Homme nos anos 2000, além de falar que a cantora Adele (34) tinha o rosto e a voz lindos, mas era gorda demais.

No Met Gala , Karl Lagerfeld será homenageado com a inauguração de uma exibição no museu sobre suas obras e vida como designer. Segundo o Metropolitan Museum of Art, a exposição, que vai contar com cerca de 150 peças do estilista, busca "examinar o trabalho de Lagerfeld, com foco em seu vocabulário estilístico expresso em coleções desde a década de 1950 até a coleção final, em 2019".

