Quem era o produtor de Marília Mendonça morto em acidente? Henrique trabalhou com outro sertanejo

Família de Henrique Bahia, produtor de Marília Mendonça, move processos sobre seus direitos trabalhistas

O produtor de Marília Mendonça, Henrique Bahia, morreu em um acidente aéreo com a cantora em 5 de novembro de 2021. Ele voltou a ser assunto na web nesta sexta-feira, 14, após a revelação do processo movido por sua família sobre seus direitos trabalhistas. Saiba quem é o o produtor, que já tinha trabalhado com outro sertanejo morto em acidente.

Nascido e criado em Salvador, na Bahia, Henrique trabalhou com Marília Mendonça por mais de três anos. Antes da parceria com a cantora, o produtor já tinha atuado ao lado de nomes como o sertanejo Cristiano Araújo, que também morreu em tragédia. Em 2015, o cantor produzido por Henrique foi vítima de um acidente de carro.

Nesta sexta-feira, 14, o pai de Henrique Bahia, George Freitas, revelou o processo movido pela família do filho pelas redes sociais: "Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você!".

"Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho. Você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos, meu gordo", acrescentou o pai do produtor de Marília Mendonça.

Leia também: O que Cintia Dicker fez após vídeo de Pedro Scooby com outra mulher? Modelo surpreendeu com atitude

João Gustavo, irmão da sertaneja, também comentou o assunto em entrevista ao portal Splash: "Sempre vai existir um carinho enorme pela família dele, não somos tão próximos até porque eles moram em outro Estado e assim fica difícil essa proximidade. O que eu já cheguei a ver foi que eles estavam lutando para que o Bahia fosse considerado funcionário pela empresa, isso não tem a ver com a gente".