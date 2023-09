Quem era o marido de Walewska? Jogadora de vôlei era casada há 20 anos

Jogadora de vôlei era casada há 20 anos e não teve filhos; ela sempre foi muito ligada à família

A morte precoce da jogadora de vôlei Walewska, que morreu aos 43 anos em São Paulo, deixou fãs e amigos de luto. Sempre muito querida e conhecida pela elegância, ela também vivia um casamento sólido.

A atleta era casada há 20 anos com o corretor de imóveis Ricardo Mendes. No passado, ele também foi empresário da atleta e a ajudou a gerenciar sua carreira no auge, durante a década de 2000, quando os dois subiram ao altar.

Há alguns dias, ela inclusive comemorou a data e se declarou ao marido. "De almas sinceras a união sincera. Nada há que impeça: amor não é amor, se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila ao mínimo temor", disse ela que compartilhou uma foto na qual surgia ao lado do marido.

Walewska não teve filhos. Embora fosse uma atleta de alto rendimento e cuidasse do corpo como poucas, ela também priorizou a família. Em 2012, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Londres, a jogadora deixou a Seleção Brasileira aos 28 anos para ter mais tempo com a família, de quem era muito próxima.

"Vi que estava perdendo um pouco a vida com a minha família, porque morava fora do Brasil e, quando vinha, três dias depois eu estava em Saquarema treinando com a seleção. Então, tive que tomar uma decisão, e minha família era a prioridade. Resolvi deixar a seleção para continuar desbravando o vôlei fora do Brasil, que era o que me alimentava naquele momento", contou em entrevista à ESPN Brasil, este ano.

Quando se despediu das quadras, em 2022, a atleta foi prestigiada pelos familiares e amigos mais próximos que foram até Brasília, onde aconteceu sua última partida como profissional. Recentemente, ela compartilhou uma foto do momento. "Essas fotos do meu último dia na quadra apareceram pra mim ontem. Família, amigos se mobilizaram em maio/2022, e vieram a Brasília comemorar a minha carreira de sucesso", relembrou ela.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walewska Oliveira (@walewska.oliveira)

MORTE TRÁGICA

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade na quinta-feira, 21, em São Paulo. Por enquanto, a família não revelou a causa da morte dela.

A atleta foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.