Quem é a suposta amante de Neymar? Nome causa confusão entre internautas; entenda

Imprensa espanhola divulgou quem seria nova suposta amante de Neymar nesta quarta-feira, 27

Neymar (31) se tornou assunto nesta semana após a exposição de uma nova traição à sua noiva, Bruna Biancardi (29). Nesta quarta-feira, 27, o jornal espanhol La Vanguardia divulgou a identidade da suposta amante do jogador, Carola Díaz, e causou confusão na web.

De acordo com a publicação, que repercutiu a fala do paparazzo Jordi Martín, Carola Díaz e Neymar estariam vivendo um relacionamento amoroso há meses . A amante do craque seria uma brasileira que mora em Barcelona e trabalha como garçonete no país europeu.

"Carola já viajou várias vezes para Paris para estar com ele, ela estava no aniversário dele", disse o fotógrafo ao programa Amor y Fuego. Díaz seria amiga da cantora argentina Tini Stoessel e já teria trabalhado com Clara Chía, amante de Gerard Piqué e pivô da separação do atleta com Shakira.

No Instagram, a suposta amante de Neymar usaria o nome Carola Gil. Porém, após a modelo receber ataques na web, internautas saíram em sua defesa alegando que ela não é a brasileira que se envolveu com o atleta do time Al-Hilal.

"Essa não é a menina, eles se enganaram, a menina é Carola Díaz e ela é brasileira. Esta é Carola Gil, ela é argentina e nunca trabalhou como garçonete", escreveu uma internauta. "Eles são tão doentes que acreditam em qualquer coisa, ela não trabalha em restaurante nenhum e não é brasileira", disse outro.

"O nome dela não é Carola Díaz, ela não é do Brasil, ela não é garçonete. Ela é argentina e trabalha em Barcelona com Recursos Humanos, pegaram a pessoa errada", completou ainda um terceiro, justificando o fato da modelo morar em Barcelona, na Espanha.

O perfil de Carola Gil já acumula mais de 195 mil seguidores e, até o momento, ela não negou os rumores de que seria a amante de Neymar. Após a polêmica, o jogador de futebol negou a situação rindo: "É cada uma viu", disse.

CONFIRA FOTOS DE CAROLA GIL, SUPOSTA AMANTE DE NEYMAR: