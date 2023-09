Neymar Jr quebra o silêncio e ironiza suposta traição: ‘Cada uma’

Traiu a Bruna Biancardi de novo? Neymar Jr não fica em silêncio diante de suposta traição e responde com sarcasmo

Nesta quarta-feira, 27, o craque Neymar Jr decidiu se manifestar após ter seu nome envolvido em mais uma polêmica de traição. É que um programa de televisão espanhol expôs detalhes de uma suposta amante do jogador brasileiro, que estaria vivendo um relacionamento extraconjulgal há meses e traindo novamente a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Segundo o jornalista Jordi Martin, que comanda o Amor y Fuego, Neymar estaria namorando com outra brasileira, que mora em Barcelona. O jogador de futebol estaria apaixonado pela modelo Carola Gil: "Eles estão juntos. Carola já viajou várias vezes para Paris para estar com ele, estava no aniversário dele”, o comunicador entregou detalhes da traição.

Mas o craque da Seleção Brasileira não gostou de ter seu nome no centro de mais uma polêmica e decidiu deixar um comentário em um perfil de notícias no Instagram, que divulgou a traição: “É cada uma, viu”, ele ironizou as suposições de uma nova relação e ainda deixou vários emojis de risada na publicação.

Neymar Jr ironiza suposta traição - Reprodução/Instagram

Além disso, Neymar Jr também publicou um stories em seu perfil oficial no Instagram para exibir o seu 'humor do dia', como legendou a publicação. No registro, o jogador de futebol fez várias selfies escondendo o rosto, fingindo que estava dormindo e gritando em meio as suposições de que estaria traindo a namorada novamente.

Neymar Jr ironiza suposições de nova traição - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Neymar Jr está à espera de sua primeira filha com Bruna Biancardi, uma menina que se chamará Mavie. Mas o relacionamento dos dois está marcado por polêmicas. Em junho, a influenciadora digital Fernanda Campos chegou a expor uma traição do atleta, que pediu desculpas publicamente e prometeu mudanças para Bruna.

Mas em meados de setembro, o jogador foi flagrado novamente em clima de intimidade em uma boate em Barcelona, na Espanha, chamada Sala Apolo, acompanhado de duas mulheres. Após o vídeo circular na web, Bruna chegou a se manifestar e se disse decepcionada mais uma vez com a atitude de Neymar. Em meio as polêmicas, os dois foram flagrados sem alianças.

Quem é a suposta amante de Neymar Jr?

A modelo Carola Gil se viu no centro de uma polêmica nesta quarta-feira, 27, depois que foi apontada como suposta amante de Neymar Jr. Com mais de 180 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a morena faz sucesso com seus cliques nas redes sociais. Além disso, ela é melhor amiga da cantora Tini, muito famosa entre os espanhóis.