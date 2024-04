Quem é o namorado de Gabriela Duarte? Eles posaram juntos na festa dela

Gabriela Duarte esbanjou romantismo ao fazer uma rara aparição ao lado do seu novo namorado. Saiba mais sobre o eleito

A atriz Gabriela Duarte está apaixonadíssima! Na noite de sexta-feira, 20, ela reuniu seus amigos e familiares em sua festa de aniversário de 50 anos. Porém, uma presença chamou a atenção: o namorado dela!

A artista namora com o empresário Fernando Frewka, de 55 anos . Os dois assumiram o romance em outubro de 2023 e fazem raras aparições juntos, já que preferem viver o relacionamento longe da mídia.

Fernando é empresário, atleta e educador físico. Ele é sócio-proprietário de uma empresa que constrói pistas de skate e é um grande incentivador do skate no Brasil. Ele é amigo do irmão da atriz, João Gomez, e foi ele quem construiu a pista de skate para os filhos de João.

Na festa de aniversário, Gabriela e Fernando posaram juntinhos na entrada do evento.

Gabriela Duarte faz rara aparição com seu namorado - Foto: Araujo / AgNews

Como Gabriela Duarte assumiu o novo namoro?

A atriz Gabriela Duarte assumiu o novo namoro no último final de semana ao postar um vídeo para homenagear seu novo namorado, Fernando Frewka. Ele completou mais um ano de vida e ela exibiu fotos e vídeos ao lado do amado durante viagem para um lugar frio. Na legenda, ela disse: “Viva você! Te amo”.

Quando foi a separação de Gabriela Duarte do ex-marido?

Gabriela Duarte estava solteira desde o fim do casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldfuss. Os dois anunciaram a separação em janeiro de 2020 com um post nas redes sociais. Juntos, eles tiveram dois filhos, Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11 anos.