Quem é o genro de Carolina Ferraz? Filha da atriz se casou em Malibu com empresário gringo

Carolina Ferraz compartilhou fotos do casamento de Valentina Cohen nesta quinta-feira, 19

A atriz e empresária Carolina Ferraz usou seu Instagram nesta quinta-feira, 19, para mostrar aos seguidores registros do casamento de sua filha, Valentina Cohen. Em uma cerimônia intimista, a primogênita da artista oficializou a união de sete anos com Samraan Husain, empresário gringo que muitos ainda não conhecem.

Valentina e Samraan estão juntos há sete anos, e ficaram noivos em outubro do ano passado. Os dois fizeram a cerimônia civil no último dia 11. Segundo uma entrevista de Carolina Ferraz à coluna Play , as famílias se reuniram em um restaurante beira-mar localizado na cidade de Malibu, na Califórnia, para celebrar a união.

Filho de um indiano com uma taiwanesa, Samraan nasceu nos EUA e viveu boa parte de sua vida na República Democrática do Congo, onde funcionam os negócios da família. De acordo com seu perfil no LinkedIn, o empresário se formou como bacharel em Marketing e Publicidade na Universidade Suffolk, faculdade privada em Boston, no estado de Massachusetts.

O genro de Carolina Ferraz se define como um profissional poliglota, criativo e entusiasmado. Na carreira, ele já trabalhou em empresas como NimNim, voltada para serviços de lavanderia, lavagem a seco e conserto de calçados; e Tissakin, empresa de tecidos na República Democrática do Congo —onde ele se formou no ensino médio e também fez trabalho voluntário.

Bastante discreto quanto à vida pessoal, o empresário possui poucas fotos em seu perfil do Instagram. Nos registros, ele mostrou uma viagem ao Brasil com Valentina, em que pôde conhecer Caraíva, na Bahia, e também momentos especiais ao lado de sua irmã, Alina. Sua última publicação no perfil foi realizada em março de 2019.

No início do mês de outubro, pouco antes do casamento, Valentina compartilhou uma declaração para o então noivo. "Sete anos, dois meses e 18 dias, um filho de quatro patas, cinco continentes, muito amor e lembranças. É apenas o começo. Mal posso esperar para me casar com você."

Também no Instagram, Ferraz celebrou o casamento da filha e emocionou os fãs com as fotos compartilhadas. "Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras… Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida, meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia."

Valentina é filha de Carolina Ferraz com o italiano Mario Cohen, com quem a atriz foi casada entre 1987 e 1998. Ela trabalha com a mãe na empresa CIMPLES. A atriz também é mãe de Isabel (8), fruto do relacionamento com o médico Marcelo Marins, com quem ela foi casada entre 2012 e 2018.

CONFIRA FOTOS DO CASAMENTO DA FILHA DE CAROLINA FERRAZ: