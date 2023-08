Carolina Ferraz revela detalhes sobre trabalhar com filha em empresa: 'Somos diferentes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Carolina Ferraz falou sobre a empresa que comanda ao lado da filha, Valentina

Longe das novelas desde 2016, a atriz Carolina Ferraz (55) explorou diversas outras facetas nos últimos anos. Trabalhando como apresentadora na RecordTV e desenvolvendo livros de culinária, ela também comanda ao lado de sua filha mais velha, Valentina Cohen (28) a marca CIMPLES.

A empresa é destinada para o ramo Home & Lifestyle, como explica Carolina Ferraz . Ela é responsável pela direção criativa da marca, que hoje tem em seu catálogo desde louças e peças de mármore à uma coleção de pijamas, que tiveram o design desenvolvido pela atriz, e temperos.

"Além de minha filha e agora sócia, a Valentina é também minha melhor amiga. Então é muito prazeroso trabalhar com ela e dividir essa paixão. Nós somos muito diferentes, mas ao mesmo tempo complementamos uma à outra, então é muito produtiva a nossa troca."

Valentina, fruto do relacionamento da atriz com Mario Cohen, assume a diretoria executiva. A atriz completa ao dizer que a chave para a boa relação entre as duas é a sinceridade total uma com a outra, para que consigam sempre encontrar um meio termo nas decisões.

"Não há nada que seja feito que não passe pelo aval das duas", acrescenta. Ela ainda explica que, com a parceria com a filha e equipe da CIMPLES, consegue equilibrar bem suas facetas e dedicar o tempo necessário para seu trabalho como apresentadora.

"Gosto dessa rotina agitada, é o que me move! E com as pessoas certas ao seu lado, fica um pouco mais fácil. [Na CIMPLES], temos muitos lançamentos planejados para os próximos meses e estamos muito empolgadas com os próximos passos da marca", completa.

CONFIRA FOTOS DE CAROLINA FERRAZ E SUA FILHA MAIS VELHA, VALENTINA COHEN: