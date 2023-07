'Não me vejo mais fazendo novelas', declara Carolina Ferraz aos 35 anos de carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, Carolina Ferraz ainda falou sobre trabalho na Record TV como apresentadora

Com 35 anos de carreira, a atriz Carolina Ferraz (55) deixou seu lado atriz adormecido para dedicar-se a outras facetas em seu trabalho. Hoje, trabalhando como apresentadora no Domingo Espetacular (RecordTV) e como diretora criativa de sua empresa, a CIMPLES, a artista declara: "Não me vejo mais fazendo novelas."

Em entrevista à CARAS Brasil, Carolina Ferraz ressalta que foi muito feliz trabalhando com atuação . Ela, que não é vista em novelas desde 2016, com a trama de Haja Coração, na Globo, já esteve em grandes atrações como Avenida Brasil, Pecado Capital e a primeira versão da novela Pantanal.

"Esses 35 anos foram muito bem aproveitados, e tenho muito orgulho dessa trajetória", acrescenta. "[Novelas] são um formato que demandam uma série de coisas que não estou mais disposta, mas penso em outros projetos como filmes, séries e novelas mais curtas. Também penso que retomar o lado 'Carolina atriz' no teatro é uma boa ideia."

Ela explica que o tempo de pausa na carreira chegou junto ao nascimento de Izabel, sua filha caçula, e também como uma oportunidade para retomar outras funções que gostaria de exercer. A artista passou a trabalhar como apresentadora na RecordTV e também dedicou seu tempo à culinária.

Formada na escola francesa Le Cordon Bleu, Carolina Ferraz pretende lançar um livro de culinária com receitas autorais enquanto divide seu tempo como diretora criativa na empresa que comanda ao lado da filha mais velha, Valentina. "Gosto muito de ficar à frente dessa parte criativa da empresa, enquanto a Valentina faz toda a gestão do negócio."

Abaixo, a artista comenta mais sobre o tempo de pausa, novos projetos que está preparando em suas diversas facetas e a relação com as redes sociais. Confira trechos editados da conversa com a atriz Carolina Ferraz.

Sua última novela foi Haja Coração, exibida originalmente em 2016. Após esse tempo fora das tramas, você tem vontade de voltar para a teledramaturgia?

Confesso que essa vontade de voltar a atuar estava adormecida dentro de mim. Foi muito boa essa pausa na carreira artística para concentrar minha energia em outros projetos como comunicadora, na culinária e no empreendedorismo com a CIMPLES, marca de home & lifestyle que criei ao lado da minha filha mais velha, Valentina. Mas nos últimos tempos estou pensando em voltar a atuar.

O que te motivou a dar esse tempo de pausa?

Essa pausa aconteceu devido a um conjunto de coisas, mas principalmente porque tinha acabado de ter a minha segunda filha, Izabel, e queria dedicar mais tempo à ela. Como disse anteriormente, me fez muito bem esse tempo longe da atuação. Consegui investir em outras facetas tão importantes quanto a artística. Dediquei meu tempo para a culinária, que é uma das minhas paixões, me formando no Le Cordon Bleu e lançando alguns livros sobre o assunto; retomei o meu lado apresentadora com o Domingo Espetacular; criei a CIMPLES ao lado da Valentina; produzi a série Pandêmicos, que foi um sucesso; entre tantos outros projetos.

Você trabalha como apresentadora no Domingo Espetacular desde 2020. Como é poder explorar esse outro lado também na televisão?

É maravilhoso! Desde o início da minha carreira, tive a oportunidade de explorar o meu lado comunicadora. Comecei no Programa de Domingo, na TV Manchete, e anos depois estive à frente da bancada do Fantástico. Poder retomar essa face no Domingo Espetacular tem sido muito especial. No programa, abordamos notícias factuais, assuntos políticos, celebridades, entre outros temas. Amo poder contar histórias e me sentir mais próxima do público.

Você acumula mais de 2 milhões de seguidores só no Instagram. Como é a sua relação com as redes sociais?

Eu gosto das redes sociais, pois me sinto mais próxima das pessoas que acompanham o meu trabalho. Acho que é uma forma de carinho e também de ouvir críticas, que podem ser construtivas. Também é um lugar onde divulgo meu trabalho, seja na televisão ou com a CIMPLES. Mas acho que existe um limite. Não gosto de mostrar tanto minha vida pessoal e minhas filhas. Nesses casos, sou um pouco mais reservada.

Como você escolhe o que irá expor ou não da sua vida nas redes?

Acho que tudo que é relacionado a trabalho é válido de ser mostrado, pois é o que as pessoas estão acostumadas a ver e acompanhar, seja na televisão ou em outros canais. Quando o assunto é vida pessoal, tenho um pouco mais de restrição. Acho importante preservar um pouco da minha intimidade, das minhas filhas. É claro que ainda assim divido algumas coisas, porque sei que as pessoas têm curiosidade. Mas acredito que nem tudo seja interessante ou relevante para quem me segue.

Você tem novos projetos que possa contar?

Estou planejando lançar um livro de culinária no ano que vem. Diferente dos outros que já publiquei, a ideia é que esse seja com receitas mais autorais, o que é um grande desafio pensando que “tudo” já foi feito e criado. Mas quero que esse novo livro tenha esse aspecto, além de ser uma culinária simples, fácil e gostosa, algo pelo qual prezo muito. E, como disse anteriormente, também penso em voltar a atuar, só que no teatro, em filmes, séries ou novelas mais curtas.