Carolina Ferraz sobre julgamentos por ser mãe aos 47 anos: 'País sexista'

Carolina Ferraz é mãe de duas filhas que têm a diferença de 20 anos; ela declarou à CARAS Brasil que foi um privilégio ter a caçula em uma fase madura

Carolina Ferraz (55) é mãe de Valentina (28) e Izabel (8). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre os julgamentos por ter sido mãe aos 47 anos. Ela declarou que embora não tenha ficado sabendo, acredita que foi julgada quando decidiu engravidar com quase 50 anos, pois é "proibido envelhecer" no Brasil, mas que isso faz parte da vida. "País sexista", afirmou ela.

"Eu nem sabia que estavam me julgando por ser mãe aos 47 anos. Mas eu imagino que sim, pois o Brasil é um país sexista e é proibido envelhecer aqui. Eu acredito que envelhecer faz parte da vida e, na minha opinião, é um privilégio poder dar à luz uma criança aos 47 anos. Isso me deu um booster metabólico maravilhoso, que me rejuvenesceu em todos os aspectos", declarou Carolina Ferraz.

A artista ainda disse que é grata pela oportunidade de ter tido uma filha em uma fase mais madura de sua vida. "Foi maravilhoso, e eu acho que o lugar em que eu mais me sinto realizada é na maternidade. Eu tenho o privilégio de ter tido duas filhas encantadoras, companheiras e pelas quais eu tenho uma profunda admiração. Sobre a Valentina, eu já falo e repito há anos o quanto ela é especial. E a Izabel fez oito anos agora e é uma alegria".

A atriz ainda reforçou que acredita que não há idade para fazer nada, e que devemos nos libertar para que nos sintamos bem conosco. Ela acredita que chega uma idade na vida de todas as mulheres em que param de querer agradar a todos e passam a querer agradar a si mesmas.

"Eu estou nesse momento e estou muito feliz, porque o que eu quero de verdade é viver bem comigo mesma. É uma conquista essa felicidade. Eu trabalhei muito e sou muito agradecida por ter conquistado essa maturidade e hoje estar confortável na minha pele, com a idade que eu tenho, no momento em que eu estou e trabalhando com o que eu trabalho", concluiu Carolina Ferraz.