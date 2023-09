Quem é a mãe do filho de Diogo Nogueira? Personal trainer e cantor foram casados por 15 anos

Diogo Nogueira apareceu ao lado do filho na noite desta terça-feira, 5, e chamou atenção

O cantor Diogo Nogueira (42) chamou atenção na última terça-feira, 5, ao aparecer com o filho Davi Nogueira (17) em um restaurante no Rio de Janeiro. Assim como o músico, o jovem é bastante discreto quanto à vida pessoal e não tem nenhuma foto ao lado da mãe, Milena Rocha.

Davi é fruto do relacionamento de Diogo Nogueira e Milena , que foram casados por 15 anos, entre 2003 e 2018. Após a separação, o ex-casal não manteve contato e a mãe do adolescente já afirmou que não fala mais com o cantor, que hoje namora a atriz Paolla Oliveira (41).

Milena é personal trainer, é especialista em musculação estética e possui pós-graduação em fisiologia do exercício. Hoje, seu perfil do Instagram já alcança mais de 50 mil seguidores e ela costuma compartilhar momentos ao lado da família, amigos e no trabalho.

Além de Davi, ela também é mãe do cantor e compositor Matheus Vaça, fruto de um relacionamento anterior, que espera o nascimento de sua primeira filha. Além disso, a personal trainer namora com Ronaldo Oliveira, que possui um perfil fechado no Instagram.

O filho de Diogo Nogueira possui pouco mais de 10 mil seguidores em seu perfil do Instagram, em que tem apenas três publicações compartilhadas. Sua primeira foto, publicada em julho de 2021, é uma selfie ao lado do pai.

O adolescente vive no Rio de Janeiro e não costuma mostrar muito da vida pessoal. Nesta quarta-feira, 6, sua única publicação foi feita em seus Stories do Instagram, em que ele compartilhou um trecho da canção Fascinação, da cantora Elis Regina.

CONFIRA FOTOS DE MILENA ROCHA, MÃE DO FILHO DE DIOGO NOGUEIRA: