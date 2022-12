Quem é Lucas Silva, suposto affair de Réveillon de Juliette Freire?

Juliette e Lucas foram vistos curtindo o show do cantor Silva em uma festa de pré-réveillon

Parece que Juliette Freire (32) está se divertindo bastante nos últimos dias do ano. Na madrugada deste sábado, 31, ela foi vista acompanhada enquanto curtia uma festa de pré-réveillon em Maracaípe, em Pernambuco. Ela estava na companhia do compositor Lucas Silva (40).

Conforme informações do portal IG, tudo indica que os dois já estão se conhecendo há algum tempo e resolveram aproveitar o momento de folga, para assistir um show do cantor Silva. Para quem não sabe, Lucas é irmão do artista, que recentemente assumiu o namoro com Thales Bretas.

Apesar de pouco conhecido no mundo dos famosos, Lucas é responsável por escrever vários hits de seu irmão, o qual também gerencia a carreira. Em suas redes sociais, o empresário costuma ser bem discreto com sua vida pessoal. No entanto, como qualquer paizão coruja, ele adora compartilhar cliques do seu filho, Pedro .

Nas poucas postagens em que aparece sozinho e longe da agitação do trabalho nos bastidores, Lucas mostra que adora estar pertinho da natureza. Todo bronzeado, o que não faltam são cliques do bonitão curtindo sol e praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Silva (@silvas_lucas)

JULIETTE ESTÁ SOLTEIRÍSSIMA NA PISTA

A vencedora do BBB 21 está solteira desde o fim do namoro com Daniel Trovejani, sócio e ex-namorado de Anitta. O relacionamento seguiu por muito tempo longe dos holofotes e eles ficaram juntos desde meados do ano passado.

Desde o fim do affair, Juliette tem saído em busca de muita diversão, no entanto tem encontrado uma barreira. Em entrevista ao podcast Quem Pod, Pod, ela confessou que os homens ficam com vergonha de iniciar uma paquera.

"Tem que ser muito corajoso. Eles têm muito medo. Eu sempre fui de paquerar, de chegar, mas depois que eu saí do programa, eu acho que fiquei com quatro, cinco. Estou fraca, tenho vergonha disso. Fiquei com alguns famosos e alguns anônimos", contou.

Além disso, a ex-BBB disse que os rapazes acabam se assustando com a repercussão que o romance pode tomar na mídia. "Eu paquerei pouco, os homens têm um pouco de medo. Quando eles não querem fama, eles têm medo da proporção porque os meus fãs vão de um jeito [saber tudo da pessoa]. Tudo que você já fez de errado, ressurge. Para querer, tem que querer muito", afirmou.