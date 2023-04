Quem é a filha de Arlindo Cruz? Empreendedora, jovem teve primeiro filho aos 15

Flora, filha de Arlindo Cruz, comanda loja de artigos do pai e trabalha como influenciadora

Filha do músico Arlindo Cruz (64), a influenciadora e empreendedora Flora Cruz ficou entre os assuntos mais comentados na web na madrugada desta quinta-feira, 27, ao denunciar o cuidador de seu pai. A jovem, que hoje tem 18 anos, comanda uma loja de itens do artista e é mãe do pequeno Ridan.

Hoje a influenciadora tem cerca de 149 mil seguidores. Em seu perfil oficial do Instagram, a filha de Arlindo Cruz especifica que trabalha com moda, autoestima e com dicas de beleza. "Incentivando mulheres a se olharem com amor", escreveu ela, em sua biografia da rede social, em que compartilha cliques de looks.

Além do trabalho com o Instagram, ela também é dona do Lojão Meu Lugar, a marca oficial de Arlindo Cruz. A loja física fica no Mercadão de Madureira, no Rio de Janeiro, e também faz vendas on-line com entrega para o Brasil todo. A loja vende roupas com estampas ligadas ao pai e também outros artigos como canecas e porta copos.

Em 2019, Flora anunciou que estava grávida de Ridan, seu primeiro filho, fruto do relacionamento de dois anos com o pagodeiro Alexandre Nascimento. Na época, ela tinha 15 anos e realizou um chá revelação com o tema mundo Disney, e reuniu as famílias dos dois, além de amigos para o momento especial.

FILHA DE ARLINDO CRUZ DENUNCIA CUIDADOR DO PAI

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Flora Cruz assustou os fãs no final da noite desta quarta-feira, 26, ao revelar foi vítima de importunação sexual praticada pelo cuidador do pai, Arlindo Cruz. Ainda muito abalada, a influenciadora publicou a denúncia em seu perfil nas redes sociais.

Segundo ela, a situação aconteceu no dia 24 de abril durante a madrugada e dentro de seu quarto. Ela também disse que precisou tomar medidas para proteger sua segurança antes de tornar a informação pública.

"Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem. Eu, dentro da minha casa, achando que estava segura, com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai", lamentou ela.

Ao final, Flora Cruz ainda disse que está abalada. "Eu estou assustada, com medo, com vergonha de ter e precisar me expor dessa forma, e sem muito mais o que dizer. Ainda está muito difícil assimilar tudo isso", contou.