Filha de Arlindo Cruz faz denúncia gravíssima contra o cuidador do pai: "Estou assustada"

Filha de Arlindo Cruz faz longo desabafo nas redes sociais ao denunciar a situação da qual foi vítima

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Flora Cruz assustou os fãs no final da noite desta quarta-feira, 26, ao revelar foi vítima de importunação sexual praticada pelo cuidador do pai, Arlindo Cruz. Ainda muito abalada, a influenciadora publicou a denúncia em seu perfil nas redes sociais.

Segundo ela, a situação aconteceu no dia 24 de abril durante a madrugada e dentro de seu quarto. Ela também disse que precisou tomar medidas para proteger sua segurança antes de tornar a informação pública.

"Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem. Eu, dentro da minha casa, achando que estava segura, com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai", lamentou ela.

Ao final, Flora Cruz ainda disse que está abalada. "Eu estou assustada, com medo, com vergonha de ter e precisar me expor dessa forma, e sem muito mais o que dizer. Ainda está muito difícil assimilar tudo isso", contou.

Leia abaixo o relato completo:

"Oi, diferente de tudo o que vocês já viram aqui, está me doendo muito ter que escrever esse texto. Pela exposição, pelo que vivi, por medo e por saber que não fui e não serei a última mulher a passar por isso. Na madrugada do dia 24 de abril eu fui vítima de importunação sexual. Não falei nada antes por medidas de segurança. Todo conteúdo que vocês viram aqui nesses dias eram gravados e faziam parte de um cronograma de trabalhos.

Resolvi tornar pública a situação, para me proteger e usar minha voz para que mais mulheres não se calem. Eu, dentro da minha casa, achando que estava segura, com uma pessoa que estava ali pra cuidar da saúde do meu pai.

Não importa a roupa que você está usando, ou a ausência dela, se você bebeu, se está acordada ou se está dormindo. Não é não. E o corpo do outro não deve ser tocado sem consentimento.

Eu estou assustada, com medo, com vergonha de ter e precisar me expor dessa forma, e sem muito mais o que dizer. Ainda está muito difícil assimilar tudo isso.

Agradeço ao cuidado e carinho da minha família, meus amigos e minha equipe que me acolheu nesse momento. E peço, com todo meu coração, que se você passou ou está passando por algo parecido, que NÃO SE CALE.

Com amor, Flora Cruz"

