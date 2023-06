Que gatos! Poliana Abritta choca ao surgir com o marido: 'Lindos'

Em fotos raras, Poliana Abritta choca ao surgir com o marido bonitão curtindo a noite

A apresentadora Poliana Abritta (47) chamou a atenção ao compartilhar fotos curtindo a noite com o marido, Chico Walcacer. Nesta quarta-feira, 31, a jornalista foi a um show da cantora Alcione com o amado e encantou ao exibir os registros do momento.

Arrumado, o casal surgiu deslumbrante em uma selfie no espelho e em outra na plateia. Para se divertir com o esposo, a global apostou em um vestidinho preto básico, de modelo sem alça e sandálias metalizadas.

"E lá foi o casal… porque a música brasileira merece ser celebrada e Alcione merece todas as homenagens! Aliás, um registro afetivo aqui pra vocês… a Marrom entrou na minha vida quando eu ainda não tinha nem dez anos de idade. Chegou nos batuques com panelas, tampas e colheres de pau, na casa da minha tia Helena. Passado e presente a gente costura assim: com amor! Viva Alcione", disse a comunicadora.

Nos comentários dos cliques raros, os internautas encheram os pombinhos de elogios. "Que lindos", admiraram os fãs. "Que casalzão", babaram outros.

Ainda nas últimas semanas, Poliana Abritta encantou ao publicar cliques inéditos de seus trigêmeos. Os filhos, Manuela Carvalho, José Carvalho e Guido Carvalho, que já não cabem mais em seu colo, são de um relacionamento anterior. No casamento atual, ela não tem herdeiros.

Veja as fotos de Poliana Abritta com o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Abritta (@polianaabritta)

Poliana Abritta mostra férias com o marido

A apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, da Globo, aproveitou o período de férias para curtir uma viagem com o marido, Chico Walcacer. Os dois foram curtir os dias de descanso na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e ela compartilhou uma selfie do casal nas redes sociais.

Os dois apareceram sorridentes e rostos colados em uma selfie. “Um casal de férias passando para desejar uma ótima noite de domingo! Dia 12 estou de volta”, disse ela na legenda.

Poliana e Chico se casaram em uma cerimônia intimista no início de 2021. Os dois não têm filhos juntos, mas cada um deles tem três filhos de relacionamentos anteriores.