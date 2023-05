Trigêmeos de Poliana Abritta surgem em foto raríssima com a jornalista: ''Não cabem no colo''

Em clique inédito, trigêmeos de Poliana Abritta encantam ao surgirem com a apresentadora em momento família

A apresentadora Poliana Abritta (47) encantou ao compartilhar cliques raros com seus trigêmeos. Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas com os filhos, Manuela Carvalho, José Carvalho e Guido Carvalho.

Aproveitando o clima de Dia das Mães, a jornalista falou sobre a oportunidade de viver a maternidade com os herdeiros, que já passaram dos 14 anos e estão na adolescência.

"Eles já não cabem os três no meu colo. Na verdade, juntos nunca couberam. Ser mãe foi uma escolha, um sonho, uma batalha, um presente… e a confirmação diária de que o amor transcende, é infinito! Com todos os erros e acertos, entre tantos desafios, ser mãe de vocês é o meu grande sentido!", refletiu ela sobre sua vivência.

"Sintam e saibam sempre! Feliz Dia das Mães para todas as mães, de todas as formas! E para todos os corações maternais que equilibram a balança da vida com mais amor", desejou ela aos seus seguidores.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o trio. "Lindos", elogiaram os fãs ao verem os jovens. "Linda família", parabenizaram outros a global.

Veja as fotos dos trigêmeos de Poliana Abritta:

Poliana Abritta mostra férias com o marido

A apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, da Globo, aproveitou o período de férias para curtir uma viagem com o marido, Chico Walcacer. Os dois foram curtir os dias de descanso na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e ela compartilhou uma selfie do casal nas redes sociais.

Os dois apareceram sorridentes e rostos colados em uma selfie. “Um casal de férias passando para desejar uma ótima noite de domingo! Dia 12 estou de volta”, disse ela na legenda.

Poliana e Chico se casaram em uma cerimônia intimista no início de 2021. Os dois não têm filhos juntos, mas cada um deles tem três filhos de relacionamentos anteriores.