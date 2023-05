Quantos procedimentos estéticos Viih Tube fez? Entenda mudanças da ex-BBB

Viih Tube já passou por várias intervenções cirúrgicas, mas atualmente não tem se preocupado muito com a vaidade e julgamentos estéticos

A influenciadora Viih Tube (22) confessou que não tem ligado muito para o seu visual desde o nascimento de sua filha Lua, fruto do relacionamento com Eliezer do Carmo (33). A famosa, que já passou por diversos procedimentos estéticos, disse que está vivendo a maternidade de maneira intensa.

Em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, a ex-BBB comentou sobre seu processo de perda de peso e exibiu como está seu corpo menos de um mês após o parto da filha. Segundo Viih, emagrecer ainda não é uma prioridade e que tem focado totalmente nos cuidados da herdeira.

"Não perdi mais mesmo. Parei aí nos 10kg e ainda faltam 14 pra voltar ao peso que eu tinha. Mas eu tenho zero pretensão e intenção de voltar ao peso que eu tinha correndo, porque se eu começar a me cobrar com isso de voltar ao peso, 'ai, meu Deus', 'ai, meu Deus', gente, eu vou ficar louca", desabafou.

Mas apesar de estar despreocupada com o visual, nos últimos anos Viih passou por diversas mudanças estéticas. A youtuber é tão vaidosa, que sua primeira intervenção estética aconteceu aos 18 anos. Na época, ela tirou a pele dos seios e alterou seu formato.

No ano de 2021, Viih Tube já havia comentado com os seguidores sobre ser adepta das cirurgias plásticas. Em conversa com os fãs, ela garantiu que já passou por diversas alterações no corpo. "Não caiam no golpe de achar que é natural, porque não é" , disse.

MAS, AFINAL, QUANTOS PROCEDIMENTOS VIIH TUBE JÁ REALIZOU?

Ao todo, Viih Tube já passou por oito intervenções cirúrgicas. Entre elas estão mastopexia, silicone nos seios, diminuição das auréolas, preenchimento labial, lipo lad, enxerto no bumbum, lipoaspiração íntima e bichectomia.

Em 2021, a loira realizou sua lipo lad pensado justamente em sua participação no BBB 21. Na época, Isabela Viegas, médica responsável por realizar o procedimento na famosa, deu detalhes.

"Os procedimentos feitos foram a lipo lad, que tem como objetivo realçar os contornos musculares, deixando com aquela aparência de tanquinho, a lipo enxertia glútea, uma técnica que usa a gordura do próprio corpo para preencher e definir o bumbum, e o laser. Todos eles realizados em outubro e com a recuperação pós-cirúrgica em novembro e dezembro", disse a médica à QUEM.