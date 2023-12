Numerólogo analisa ano de Viih Tube e faz previsão para 2024: "Cheia de mudanças"

Em entrevista à CARAS Brasil, numerólogo Rafà Almeida revelou detalhes para o próximo ano de Viih Tube e explicou acontecimentos de 2023

Uma das influenciadoras mais populares do Brasil, Viih Tube passou por uma verdadeira reviravolta em sua vida nos últimos dois anos. Atualmente casada com o ex-BBB Eliezer e mãe da pequena Lua di Felice, de oito meses. Ela conquistou muitos fãs em 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Rafà Almeida explicou que a loira tem passado por uma energia de mudança e mais familiar.

"Ela passou a maior parte do ano de 2022 e 2023 na energia 5, que era cheia de mudanças, novidades e até mesmo um bebê. Existe mudança maior que essa?", disse o especialista, que destaca que a influencer seguirá tendo ótimos frutos.

"Ao passar seu ano pessoal 5 e ter todas essas mudanças, Viih entrará em 2024 com a mesma energia que terminou 2023: a energia do ano pessoal 6. Uma energia excelente para a família, curtir sua pequena filha, o conforto do lar e suas pessoas próximas e queridas", completa.

Rafà destaca que o ano de 2024 de Viih terá uma reviravolta após ela celebrar mais um aniversário. A partir desta data, ela deve ficar mais introspectiva: "Ela entrará na energia do ano 7, onde irá focar mais na parte de se interiorizar, voltar a atenção para dentro, evoluir e se fechar. Vai buscar ficar sozinha, para que consiga o descanso que necessita".

CASO SÉRIO NA POLÍCIA

Nos últimos dias Viih Tube acabou ganhando destaque nas redes sociais após revelar que estava passando por um processo para se desvinccular da marca Blaze. Ela disse que quebrou o contrato com a plataforma de apostas onlines após ser alvo de investigação da polícia.

“Finalmente, consegui sair do meu contrato com a Blaze. Eu estava ansiosa para sair, especialmente após ser convocada a depor em um processo envolvendo a empresa. Foi um processo longo, desde novembro estou nisso”, pontuou a famosa.