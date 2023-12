Numerólogo faz previsão para Larissa Manoela em 2024: "Precisa tomar cuidado"

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafà Almeida analisou os últimos anos de Larissa Manoela e explicou o que aconteceu na intimidade da artista

Depois de um ano intenso, onde acabou enfrentando um duro processo familiar, a atriz Larissa Manoela está terminando 2023 em um ótimo momento. Casada com o ator André Luiz Frambach, ela não tem escondido sua felicidade para seus fãs. No entanto, o numerólogo Rafà Almeida garantiu à CARAS Brasil que a artista precisa ser cautelosa em 2024.

Segundo o especialista, a atriz passou por um processo de "limpeza" e estava emanando uma "energia de recomeço". "No ano de 2022, ela passou pela energia do ano 9, que é o ano pessoal de limpeza. Não é coincidência tudo que aconteceu na vida da atriz", afirmou.

"As 'portas que se fecharam', tudo teria que ser limpo e deixado para traz, pois foi um ano de limpeza. Já no ano de 2023, Larissa estava na energia 1, energia do recomeço, de projetos novos, começar coisas novas. Não é coincidência que ela decidiu 'limpar' a vida no ano 9, começar todos seus projetos e sua "nova carreira" no ano pessoal 1", avaliou.

Quanto a novidades envolvendo o próximo ano, Ràfa destaca que a atriz vai colher ótimos frutos, principalmente em suas relações pessoais. Mas ele destaca que é necessário que ela fique atenta a possíveis brigas, as quais podem desestabilizar sua vida.

"Em 2024, Larissa estará no ano pessoal 2, uma ótima fase para curtir relacionamento com o namorado, relações pessoais, sociedades e tudo mais... irá prosperar muito, precisa tomar cuidado com discussões e sensibilidade em excesso, pois esse ano irá aflorar tais sentimentos", finaliza.

Vale destacar que Larissa oficializou sua união com André Luiz Frambach no último domingo, 16. Em uma cerimônia discretíssima, a artiz usou um vestido feito pelo estilista Lucas Anderi, a mesma profissional que fez o vestido para a festa de 15 anos dela. O evento foi super secreto e não contou com nenhum convidados famosos ou amigos próximos do casal.