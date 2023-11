Príncipe Harry afirma não ter sido convidado para aniversário de 75 do rei Charles

Com relação estremecida com a Família Real, príncipe Harry afirma não ter sido convidado para o aniversário de seu pai, o rei Charles

Parece que a relação entre o príncipe Harry e a Família Real Britânica continua estremecida. Nesta segunda-feira, 6, o duque de Sussex afirmou que não havia sido convidado para o aniversário de seu pai, o rei Charles.

Mais cedo, o jornal britânico Sunday Times havia noticiado que Harry havia negado o convite para a festa de 75 anos de Charles, que planeja celebrar a data "com sua família e amigos mais próximos na Clarence House”. O motivo seria de que ele não queria viajar da Califórnia, onde ele mora atualmente, para a Inglaterra somente para o evento.

O marido de Meghan Markle respondeu à reportagem, afirmando que sequer havia sido convidado para a festa para negar sua presença. "Em resposta às manchetes da mídia do Reino Unido, não houve nenhum contato sobre um convite para o próximo aniversário de Sua Majestade", disse o porta-voz do príncipe, que ficou chateado com a afirmação do jornal. "É decepcionante que o Sunday Times tenha relatado erroneamente esta história", finalizou.

Príncipe Harry está à procura de casa no Reino Unido

No último dia 24, o site Daily Express revelou que o príncipe Harry está à procura de uma casa no Reino Unido. Morando na Califórnia, nos Estados Unidos, o duque de Sussex deseja dividir o tempo entre a Inglaterra e a América, revelou uma fonte ao site. No entanto, eles afirmam que o desejo é unilateral, já que sua esposa, a atriz Meghan Markle, deseja permanecer nos EUA.

“Há uma divisão entre o casal nesta questão, mas, em breve, eles começarão a procurar uma propriedade própria perto de Londres, e Harry está liderando isso”, disse o informante. A fonte acrescentou que o príncipe não pedirá ao pai, rei Charles, uma propriedade real.

Vale lembrar que, anteriormente, o monarca chegou a ordenar que o caçula e a nora devolvessem a casa que tinham na Inglaterra, a Frogmore Cottage, situada dentro do Castelo de Windsor. “Utilizar um pequeno apartamento no Palácio de Kensington de vez em quando não está fora de questão, mas quando se trata de uma casa no Reino Unido, eles comprarão”, finalizou. O despejo veio logo depois de Harry lançar seu livro de memórias, ‘O que sobra’, onde o duque expôs a realeza.