Preta Gil relembra foto com Marília Mendonça e presta homenagem: "Merece ser lembrada sempre"

A cantora Preta Gil prestou uma homenagem no dia em que completa 1 ano da morte de Marília Mendonça

Neste sábado, 5, completa 1 ano da morte de Marília Mendonça. A cantora faleceu aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo, enquanto estava a caminho de um show na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A cantora Preta Gil (48) fez questão de homenagear a artista, e no feed do Instagram a artista compartilhou uma foto com a eterna Rainha da Sofrência e falou sobre a admiração que sempre teve por ela.

"1 ano sem Marília. Ela era tão iluminada, que lembro desse dia da foto como se fosse hoje, pois fiquei muito emocionada com nosso encontro. Marília merece ser lembrada sempre. Minha paixão e admiração por ela são eternas. Para sempre, Marília", escreveu a filha de Gilberto Gil (80) na legenda da publicação.

Dona Ruth revela que a filha pressentiu sua morte

A mãe de Marília Mendonça participou do programa 'É De Casa' deste sábado, 5, e falou sobre os últimos dias da cantora e como está lidando com a perda. Dona Ruth comentou que a cantora pressentiu seu falecimento.

"Ela cantava muito aquela música para mim: 'o dia em que eu for embora você vai sentir saudades'. Ela perguntou pra mim: 'eu vou embora'. E eu respondi: 'Tô nem aí, você não levando o Léo junto'. Nos últimos tempos, ela estava se despedindo... É estranho uma pessoa passar o tempo se despedindo, a gente estava muito próxima", recordou.

