Mãe de Marília Mendonça revela que a cantora pressentiu sua morte: “O tempo todo se despedindo”

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, foi ao programa “É De Casa” e deu detalhes sobre os últimos dias de vida da cantora

CARAS Digital Publicado em 05/11/2022, às 14h55

Neste sábado, 5, completa-se um ano do trágico acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça. A mãe da artista, Dona Ruth, foi ao programa “É De Casa” comentar sobre os últimos dias da cantora e como está lidando com a perda.

No programa da Rede Globo comandado por Maria Beltrão, Ruth comentou que Marília pressentiu seu falecimento: “Ela cantava muito aquela música para mim: ‘o dia em que eu for embora você vai sentir saudades’. Ela perguntou pra mim: ‘eu vou embora’. E eu respondi: ‘Tô nem aí, você não levando o Léo junto’. Nos últimos tempos, ela estava se despedindo... É estranho uma pessoa passar o tempo se despedindo, a gente estava muito próxima”.

A mãe de Marília ainda comentou sobre a relação com seu netinho, Léo. “Ele já tentou me chamar de mãe. Aí eu brinco, eu falo: ‘ Tá ficando doido? Eu sou vovó’. Ele morre de rir. Esse papel de mamãe que ele vê nos desenhos dele, ‘tudo quem faz é a minha avó’”, disse.

Ruth ainda comentou que sente o peso da falta da mãe na vida do seu neto: “Na hora, é como se desse uma facada no meu coração assim. Eu sinto a dor dele. Porque ele é muito pequeninho. Eu fico pensando o que se passa, né? No coraçãozinho dele, nos pensamentos. Porque ele não pergunta mais, mas ele mesmo está questionando isso com ele. Dentro da cabecinha e dentro dele, que é onde afeta as emoções”.

Dona Ruth ainda rasgou elogios ao pai de Léo, Murilo Huff: “Ele liga todo dia. Está trabalhando muito, graças a Deus, né? Mas ele liga todos os dias, o tempinho que ele tem, ele vai lá, dorme com ele [Léo]. Ele convive com a família, porque eles são família, a gente é família, e ele convive cercado de amor. É muito bom para ele [Léo] ser amado, ele ver que é amado”.

Ainda neste episódio do “É De Casa”, a apresentadora Maria Beltrão revelou um presente muito especial e emocionante que recebeu de Dona Ruth.

“Ela falou: Você é colorida, né Maria?’. E disse: ‘ Tento’. E dái ela falou: ‘Como Marília’. E daí ela foi lá dentro e me deu esse colar que foi de Marília. E vocês podem imaginar a emoção que eu sinto com esse presente, o tamanho que ele tem, o peso. Eu chorei quando cheguei em casa, e eu não chorei por ser fã, mas também por ser mãe”, contou Beltrão.

Saudade!

Quem também se emocionou com o aniversário de morte de Marília Mendonça neste sábado foi a influenciadora Gkay.

A influencer chorou ao lembrar que a cantora foi a primeira famosa a ver e compartilhar um vídeo seu quando ainda estava começando no YouTube.